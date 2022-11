Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Das Wetter im Herbst sorgt immer wieder für wunderschöne Naturphänomene, die von zahlreichen Fotografen, von RNZ-Lesern, von Menschen aus der Region eingefangen werden. "Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an", heißt es in einem Kindergedicht. Dabei malt der doch viel mehr: Eine ganze Flut von Herbstbildern erreichte die Mosbacher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung in den vergangenen Tagen.

Eine Auswahl zu treffen, fiel da wirklich schwer – zum Beispiel die herbstlichen Pilzbilder von Thomas Kottal. "Die Entdeckung der Langsamkeit – oder wenn selbst Radfahren zu schnell ist", überschrieb er seine Bilder von den Pilzen, die er rund um den Roberner See abgelichtet hatte.

"Wer zur Zeit in den Wald geht, kann gar nicht langsam genug unterwegs sein. Je aufmerksamer und behutsamer man im Wald unterwegs ist, umso mehr fällt einem auf, welche Massen an Pilzen in diesem Jahr zu sehen sind. Verlässt man die Waldwege und bleibt einfach stehen, kann man auf fast jedem Baumstumpf ganze Gruppen von Pilzen sehen. Auch jenseits der essbaren Pilze gibt es viel zu entdecken", berichtet Kottal.

Klaus Heiß hat die Neckarschleife im Nebel von Mörtelstein aus fotografiert, Martin Helm die Morgenstimmung am Schreckhof und Christina Kaisers Bild weist auf die Ungewissheit des Weges hin. "Mystischer Herbst" hat Heinz Staab sein Bild überschrieben. "Der noch farbenfrohe Herbst mit seinen bunten Blättern und den dicken Nebelbänken verzauberte die Landschaft, als ob ein Maler am Werke war", schrieb er über das hier abgebildete Foto.

Bei all dem Nebel der vergangenen Tage: Der Herbst ist bisher viel milder als normalerweise. Der Oktober 2022 ist mit einem Durchschnittswert von 12,53 Grad sogar der wärmste Oktober-Monat seit Aufzeichnungsbeginn. Damit ist der Rekord von 12,48 Grad aus dem Jahr 2001 übertroffen worden, Ende Oktober wurden nahe Freiburg mehr als 28 Grad Celsius gemessen – eigentlich Freibadwetter. Auch der November ist noch recht warm. Mitte November soll sich die Wetterlage aber langsam umstellen, und es soll kühler und wechselhafter werden. Solange der Herbst aber weiterhin so wunderbare Motive malt, ist das auch mehr als in Ordnung ...