Dallau. (wdb) Seit 1736 hatte das Gasthaus "Zur Pfalz" in Dallau das Recht und die Pflicht, Fremde zu beherbergen sowie ein gehobenes Maß an warmen Speisen und Getränken anzubieten. Dieser "Schildgerechtigkeit" ist man in der Dallauer Traditionsgaststätte in den 286 Jahren bis zum heutigen Tag auch nachgekommen. In den vergangenen 35 Jahren war es das Ehepaar Wolf, das das Landgasthaus Pfalz auch überregional zu einem Begriff machte. Zum Jahresende wird die Pfalz aus Altersgründen den Betrieb einstellen und die einheimischen Gäste, die Busreisenden, Gruppen und Vereinigungen, die dort gerne tagten, werden damit eine gern besuchte Anlaufstation verlieren.

Für den Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis war die familiär geführte Pfalz seit der Gründung das Tagungslokal. "Mit Wehmut müssen wir uns von dem Ort verabschieden, an dem im Dezember 2003 unser Club gegründet wurde", bedauerte Präsident Klemens Käsmann die Entscheidung der Eigentümerfamilie. Als Dank für 19 Jahre Gastfreundschaft bei fast 700 Treffen überreichte er im Namen aller Rotarier einen Blumenstrauß und ein Präsent. In ihrem traditionellen Urlaubsort können sich die beiden nun einen kulinarischen Abend gönnen.