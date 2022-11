Mudau. (stwe) Im schönsten Herbstlicht präsentiert sich, kaum zu erkennen, nördlich von Mudau-Oberscheidental, die Quelle der Elz. Sie entspringt am Dickbuckel, ganz unaufgeregt und unscheinbar in einer sumpfigen Ebene. Sie wendet sich südöstlich Langenelz, Scheringen und der Einbacher und Heidersbacher Mühle zu. Durch Rittersbach und Dallau fließt sie südwestlich zielstrebig Richtung Neckar, den sie nach 40 Kilometern und 407 Höhenmetern unter ihrer Quelle, bei ihrer Mündung in Neckarelz erreicht.