Von Ralf Scherer

Mosbach/Walldürn. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres sollen zwei junge Männer aus Walldürn immer wieder kleinere Mengen Haschisch, Marihuana und Kokain verkauft haben. Als Umschlagplatz dienten ihnen offenbar mehrfach das Umfeld der Walldürner Nibelungenhalle und die Wohnung eines Abnehmers in Hardheim. Weil einer ihrer Stammkunden die gelieferte Ware nicht mehr bezahlen konnte oder wollte, sollen ihn die beiden Kleindealer durch Drohungen und die Anwendung von Gewalt zur Herausgabe des Geldes aufgefordert haben.

Wegen unerlaubten gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, versuchter räuberischer Erpressung und Körperverletzung müssen sich die zum Tatzeitpunkt 19 und 20 Jahre alten Männer deshalb seit Freitag vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mosbach unter dem Vorsitz von Richter Michael Haas verantworten. Bis zum Urteilsspruch sind zwei Verhandlungstage vorgesehen. Während zum Prozessauftakt im großen Sitzungssaal des Landgerichts Mosbach in erster Linie Staatsanwalt Sebastian Ibing das Wort zur Verlesung der Anklageschrift hatte, werden am kommenden Donnerstag mehrere Zeugen und ein Gutachter gehört. Laut Ibing haben die beiden Männer ihre illegalen Geschäfte zwar auf getrennte Rechnung gemacht, sich aber immer wieder gegenseitig geholfen und auch gemeinsame Bezugsquellen genutzt. Insgesamt 20 Gramm Kokain sowie 330 Gramm Haschisch und Marihuana sollen die Angeklagten im Zeitraum zwischen August 2021 und März 2022 verkauft haben.

Aufgrund der Vielzahl der Vorwürfe fast schon monoton listete der Vertreter der Anklage die Ermittlungsergebnisse auf. Ibing schilderte, wie vermutlich ab August 2021 immer wieder vorportionierte Mengen an Drogen gegen Barzahlung oder auf Kommission den Besitzer wechselten. Während der 19-Jährige überwiegend Kokain und Marihuana verkauft haben soll, habe der 20-Jährige mit Haschisch gehandelt. Weil der ältere Angeklagte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, habe ihn der Jüngere mehrfach zu den vereinbarten Übergabeorten gefahren.

Beide Männer sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand auch beteiligt gewesen sein, als es am 3. März darum ging, einen säumigen Stammkunden zur Zahlung zu bewegen. Während der 20-Jährige seinem Abnehmer in Hardheim aufgelauert habe, um das Geld einzutreiben, sei er von dem 19-Jährigen abgesichert worden, schilderte Staatsanwalt Ibing. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der 20-Jährige mit der Faust zugeschlagen, sein Opfer jedoch verfehlt. "Der Abnehmer konnte ausweichen und flüchten. Es fand keine Geldübergabe statt", so der Staatsanwalt.

Um doch noch an sein Geld zu kommen, habe sich der 20-Jährige am 26. März erneut mit seinem Kunden verabredet – diesmal am Pfadfinderheim in Buchen. Dort habe der Angeklagte sein Opfer angeschrien, mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen und schließlich gefragt, "ob er jetzt verstanden" habe. Weil der Abnehmer die geforderten 550 Euro nicht bei sich hatte, habe erneut keine Übergabe stattgefunden. Der säumige Kunde habe jedoch eine baldige Zahlung zugesichert.

Auf diese Zusage allein wollte sich der 20 Jahre alte Angeklagte aber offenbar nicht verlassen. Nach dem Treffen in Buchen verschickte er bedrohliche Nachrichten über einen Messengerdienst – "um die Zahlung zu erzwingen", wie Staatsanwalt Ibing erläuterte.

Endgültig ohne Erfolg, wie sich am 26. April herausstellen sollte. Zwar hatte sich der Schuldner auf ein neuerliches Treffen auf dem Hardheimer Schlossplatz eingelassen. Zur Übergabe des Geldes kam es jedoch auch dort nicht. Stattdessen klickten bei den beiden Drogenhändlern die Handschellen. Sie wurden von der Polizei festgenommen. Dabei stellten die Beamten Pfefferspray und zwei Messer bei den Angeklagten sicher.

Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Wie lange ihr Aufenthalt im Gefängnis noch dauern wird, hängt maßgeblich von der Einschätzung eines vom Gericht beauftragten Gutachters ab. Richter Haas stellte einen Strafrahmen von drei bis vier Jahren in den Raum. Er gehe davon aus, dass Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen könne. Die Angeklagten seien weitgehend geständig. Eine Bewährungsstrafe sei nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich, weil die beiden Männer wohl selbst Drogen konsumiert hätten und ohne Therapie keine positive Prognose gestellt werden könne.