Mosbach. (cao) Jetzt steht es eindeutig fest: Die Rock-Pop-Band Silbermond spielt am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr beim Mosbacher Sommer im Großen Elzpark. Nachdem die Unklarheiten (wir berichteten) ausgeräumt waren, bestätigten das am gestrigen Donnerstag sowohl Thomas Kazianka, Leiter des Geschäftskreises "Kultur & Tourismus" in der Stadtverwaltung, als auch der Geschäftsführer des Veranstalters Provinztour, Rolf Weinmann, gegenüber der RNZ.

Neben bekannten Hits der Gruppe werden beim Mosbacher Sommer auch neue Songs wie "Auf Auf" sowie "Nie wieder schlafen", der heute erscheint, zu hören sein. Tickets gibt es ab Montag in allen RNZ-Geschäftsstellen.

Update: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 15.47 Uhr

Silbermond spielt (vielleicht) beim Mosbacher Sommer

Mosbach. (cao) "Auf in den Sommer", singt Frontfrau Stefanie Kloß im neuesten Silbermond-Song – und am Samstag, 29. Juli, mit ihr wahrscheinlich auch zahlreiche Fans der Pop-Rock-Band im Großen Elzpark. Wie die Musikgruppe aus Bautzen zunächst selbst bekannt gab, konzertiert Silbermond im Rahmen der "Auf Auf"-Tournee beim Mosbacher Sommer 2023. "Genial", befindet Thomas Kazianka, Leiter des Geschäftskreises Kultur & Tourismus in Mosbach, im Gespräch mit der RNZ.

Silbermond, das sind Andreas Nowak, Stefanie Kloß, Thomas und Johannes Stolle (v. l.). Am 29. Juli 2023 will die Band beim Mosbacher Sommer spielen. Foto: dpa

Nach der Ankündigung von Silbermond vor ausverkauftem Haus am Dresdner Elbufer, im Zuge der kommenden Tour auch in Mosbach zu spielen, sowie zahlreichen Online-Posts der Gruppe verschickte am gestrigen Dienstag dann auch der Konzertveranstalter Provinztour eine offizielle Pressemitteilung. "Unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen", beschreibt Sängerin Stefanie Kloß darin das Motto der neuen Tournee.

Bei der Stadt Mosbach hält man sich dagegen noch etwas bedeckt: "Ich kann den Auftritt von Silbermond weder bestätigen noch dementieren", erklärt Thomas Kazianka. "Wir sind in Gesprächen und würden uns natürlich sehr darüber freuen, aber eine finale Vereinbarung ist noch nicht unterzeichnet."

1998 zunächst unter dem Namen Exakt gegründet und seit 2002 als Silbermond unterwegs, sind Sängerin Stefanie Kloß, Johannes Stolle (Bass), Thomas Stolle (Gitarre, Klavier) und Andreas Nowak (Schlagzeug) aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Weit mehr als sechs Millionen Tonträger hat Silbermond verkauft, was sicher auch den vielen TV-Auftritten der Bandleaderin etwa bei "The Voice" oder "Sing meinen Song" zu verdanken ist.

Zu ihren kommerziell erfolgreichsten Liedern gehören "Symphonie", "Das Beste" und "Irgendwas bleibt". Auch die neueste Single "Auf Auf" kann sich hören lassen, ist sie doch hoffnungsvoll und melancholisch zugleich und soll – trotz aller Krisen – ermutigen, den Kopf zu heben und sich nicht unterkriegen zu lassen.

Obwohl die finale Unterschrift noch fehlt, ist der Vorverkauf, unter anderem bei der RNZ im Gartenweg, bereits terminiert: Karten soll’s ab 31. Oktober geben.