Von Pia Geimer

Mosbach. Dass Kinderchöre auf beneidenswerte Art anscheinend niemals altern, liegt in ihrer Natur begründet. Das ist natürlich auch beim Kinder- und Jugendchor "Pirol" der Musikschule Mosbach so. Chorleiter Martin Daab ist es jedoch gelungen, über 30 Jahre bei den Pirolen eine Art "Hausstil" zu prägen, der bisher alle Generationswechsel bei seinen Sängerinnen und Sängern unbeschadet überstanden hat. Für diese schöne Kontinuität sorgen sicher zum Teil auch die Ehemaligen, die bei Konzerten zu einem runden Geburtstag wie am vergangenen Samstag gerne einmal wieder mitsingen.

Mit von der Partie waren das Gitarrenorchester der Musikschule und das Erwachsenen-Ensemble "Saitenklang" unter der Leitung von Michael Diedrich. "Popsongs" lautete schlicht der Titel des Abends, den die jungen Hauptdarsteller vorbereitet hatten. Bei Martin Daab dürfen die Kinder mitbestimmen, was die Programmgestaltung angeht. Als Eröffnungssong hatten sie "You are the reason" von Calum Scott ausgewählt. Das zugehörige Musikvideo war 2017 in Kiew entstanden, daher war es den Pirolen ein besonderes Anliegen, diesen Song im Programm zu haben. Auch das zweite Stück war eher ein nachdenkliches: Bei "Leave a light on" von Tom Walker ging es um Sucht und das Glück, im Notfall einen Freund zum Reden zu haben.

Und wie man dabei hören konnte, singen die Pirole in der aktuellen Besetzung noch genauso schön wie vor der langen Coronapause. Das letzte Konzert hatte im Februar 2020 stattgefunden, seither hatte man mit Onlineproben und Abstand weiter gemacht, ohne zu wissen, wann es wieder losgehen würde mit Auftritten. Aber die Lust am Singen hilft offenbar auch über solche Zwangspausen hinweg, die neuen Stimmen im Chor passten sich nahtlos ein. Auffallend sind bei den Pirolen die saubere Intonation und der einheitliche Chorklang in allen Stimmen. Diszipliniert und gut vorbereitet sind sie, die Auftrittsroutinen inklusive kleiner Choreografien sitzen perfekt. Notenmappen gibt es – wenn überhaupt – nur zur Sicherheit bei den Gastsängerinnen, ansonsten wird stets auswendig musiziert.

Auch an der Moderation waren die Chorsänger aktiv beteiligt und hatten jeweils ein paar Details zu den einzelnen Stücken recherchiert, die sie abwechselnd selbst ankündigten. Katrin Glenz sorgte am Klavier für dezente Begleitung, bei einigen wenigen Songs gab es diesmal auch ein Playback, was sonst bei Konzerten nur in Ausnahmefällen eingesetzt wird, aber in der konzertlosen Zeit eine große Hilfe bei den Onlineproben gewesen sei, wie Martin Daab erzählte.

Nach Ed Sheerans ...