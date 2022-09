Auf oder zu: Während bei Aldi Süd (r.) die Ware generell in offenen Kühlregalen direkt zugänglich ist (hier aus bildrechtlichen Gründen eine Filiale in Bergisch-Gladbach), setzt man in Denns Biomarkt (l.) konsequent auf die geschlossene Kühlregal-Variante (hier die Neckarelzer Filiale). Fotos: Ursula Brinkmann / Aldi Süd