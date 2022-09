Mosbach. (ub) Nach einem aus- (2020) und einem ins Wasser gefallenen (2021) Straßentheater hat das Mosbacher Publikum förmlich nach der Wiederbelebung dieses Mosbacher-Sommer-Höhepunkts gelechzt. Vom Fleck weg, ab 14 Uhr, waren die Plätze belegt und belebt, auf denen Artisten aus aller Welt ihre Kunst und ihr Können vollführten. Da passte es nur zu gut, dass dieser Sommersonntag der Wiederaufnahme mit bestem Wetter seine Referenz erwies. Die Macherinnen von der Kulturabteilung freute das, allen vorweg Christine Funk, die ihre langjährige Erfahrung diesem Leckerbissen des Mosbacher Sommers nach wie vor zur Verfügung stellt.

Teresa Bönisch, Funks Nachfolgerin, und ihrem Team blieb und bleibt gleichwohl genug zu tun, wird das Internationale Straßentheater doch seit einigen Jahren von der Kulturabteilung organisatorisch komplett allein auf die Beine gestellt. Man kann der Stadt nur dankbar sein, dass sie von diesem so "hochklassigen wie hochpreisigen Angebot" (Bönisch) nicht lässt.

Denn für die Gäste bleibt es weiterhin kostenlos, sieht man mal von dem freiwilligen Beitrag durch Vier-Euro-Buttons ab, die guten Absatz fanden, wie Christine Funk konstatierte und was sich als Zeichen der Zufriedenheit der Zuschauer mit diesem Live-Act lesen lässt. Man konnte sich – je nach Gemüt – zu den verschiedenen Live-Act-Plätzen treiben lassen oder es strukturierter angehen lassen, indem auf dem Flyer mit der Programmübersicht abgehakt wurde, was schon besucht worden war.

Alterslos wie die beiden Herren vom "Ensemble Kroft", die auf Kinderwagengröße geschrumpft waren, war das Publikum und ergötzte sich an dem Gebotenen. "Wahnsinn!", kommentierte eine Frau das Treiben von "Tridiculous", die über die Bühne auf dem Marktplatz wirbelten. Nicht weniger wahnsinnig im anerkennenden Sinne war, was sich im Hospitalhof, an der Bachmühle und am westlichen Eingang der Fußgängerzone abspielte. Wovon in der nächsten Ausgabe der RNZ zu berichten sein wird ...