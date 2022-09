Von Peter Lahr

Mosbach. Der Unterschied zwischen schnöder Werbung und dem realen Leben zeigte sich am Freitagabend beim Auftritt des Amorbacher Kabarettisten Philipp Weber im Kulturzentrum fideljo gleich in der ersten Sekunde. Denn wer gehofft hatte, den Tausendsassa und Universalgelehrten wie auf dem Plakatmotiv in nachdenklicher Ballettpose – inklusive Tutu – entspannt