Von Gabriele Eisner-Just

Mosbach. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist mal wieder Modellregion für ein Pilotprojekt der Landesregierung. Es geht um digitale Teilhabe im Gesundheitswesen, in einem Titel ausgedrückt heißt das "Gesund und digital im ländlichen Raum". Den Auftakt für das Projekt beging man nun in Mosbach, in den Räumen der Volkshochschule. Zweck des Projekts: Nach