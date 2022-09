Mosbach. (frh) "Wir erreichen damit mehrere Zwecke", beschreibt Markus Wenninger, Präsident des Lions Clubs ElzNeckar, die Intention der "After-Work-Party" (zu deutsch etwa "Feier nach der Arbeit") des Service-Clubs. Am Donnerstagabend fand sie bereits zum dritten Mal auf dem Kirchplatz oberhalb des Mosbacher Marktplatzes statt. Gäste kamen auch diesmal reichlich – es dürften über den Abend verteilt um die 200 gewesen sein. Unterhalten wurden sie durch Livemusik der Cover-Band "Taxmen" aus Kirchardt, die eine Vielzahl bekannter Rock- und Popsongs stimmungsvoll interpretierte.

Die Bewirtung mit Getränken, Backwaren und Antipasti stemmten Mitglieder des Lions Clubs, zu denen etwa auch Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach gehört. "Bei uns wird für den guten Zweck selbst angepackt", unterstrich Wenninger. Man erziele hier Einnahmen zur Finanzierung einer Vielzahl von vornehmlich regionalen karitativen Projekten. So unterstützt der Lions Club ElzNeckar regelmäßig unter anderem auch die Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung, fördert mit der Starken Kinderkiste die Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt in regionalen Kindergärten oder unterstützte jüngst Helfer aus Mosbach, die Hilfsgüter in die Ukraine brachten.

Nicht minder wichtig sei es aber auch, die Möglichkeit zu schaffen, ein wenig abzuschalten und zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Rahmen, um einen anstrengenden Arbeitstag in angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen, bot sich an den gemütlichen Stehtischen zweifellos.

Ein bunt durchmischtes Publikum ermöglichte allen, die geplant oder zufällig vorbeikamen, angenehme Stunden. Das Event, das sich am Mosbacher Marktplatz mittlerweile etabliert hat, ist zweimal im Jahr geplant. "Die Planungen für die nächste Auflage im Frühjahr 2023 laufen bereits", so Steffen Benz vom Organisationsteam.

Besuch empfing der noch recht junge, erst 2019 neu gegründete Lions Club ElzNeckar auch von höherer Ebene der Lions Deutschland. So schauten unter anderem Chairperson Dietmar Lamprecht (LC Eberbach) und Kabinettsmitglied Anke Cherdron (LC Kleiner Odenwald) von der zuständigen "Zone" bzw. dem "District" (etwa vergleichbar einem Kreis- bzw. Bezirksverband) am Mosbacher Kirchplatz vorbei.