Mosbach. (stm) Der Maschinenring sammelt im Auftrag der Kwin am Samstag, 14. Januar, in Lohrbach am Feuerwehrgerätehaus von 16 bis 16.45 Uhr Christbäume ein. Am selben Tag sammelt der Stamm Maximilian Kolbe (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg) in der Waldstadt und der DPSG Stamm Don Bosco sammelt in Neckarelz und Diedesheim Bäume ein.

Bereits am 7. Januar sammelt der ATS Mosbach die