Mosbach. (lra) Die außergewöhnliche Geschichte des Mosbachers Mathias Kolb, der zweimal nach einem Herzstillstand wiederbelebt wurde, weckte auch das Interesse des SWR-Fernsehens. Am vergangenen Donnerstag kam ein TV-Team aus Mannheim nach Mosbach, um ein Interview mit dem 72-Jährigen zu führen. Hintergrund ist die derzeit laufende Woche der Wiederbelebung.

In diesem Rahmen wollen die Verantwortlichen der Kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis die Bevölkerung mit mehreren Veranstaltungen dazu zu ermuntern, im Ernstfall helfend einzugreifen und ihr Wissen in Sachen Erste Hilfe aufzufrischen. Denn, so betonten der Leitende Notarzt Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker und DRK-Rettungsdienstleiter Martin Kiefner im Gespräch mit SWR-Redakteur Philipp Behrens: "Jeder kann helfen."

Zunächst berichtete Mathias Kolb in der DRK-Geschäftsstelle über die dramatischen Momente seiner Herzinfarkte und der Rettung durch beherzte Ersthelfer. Redakteur Behrens fragte bei Dr. Genzwürker, Rettungsdienstleiter Michael Kiefner und Notfallsanitäterin Ida Kirchgessner nach Fakten und Abläufen der Wiederbelebung. Im Rettungswagen demonstrierte Kirchgessner an einer Puppe, wie die Herzdruckmassage funktioniert, und auch Mathias Kolb probierte sich als Ersthelfer. Auch Dr. Marcus Eckert, der Ersthelfer, der Kolb mitten auf dem Mosbacher Marktplatz reanimierte, kommt in dem Beitrag zu Wort. Aufnahmen aus der Rettungsleitstelle rundeten den Drehtermin ab.

Info: Der Beitrag wird am Dienstag ab 19.30 Uhr in der Sendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" gezeigt.