Evangelia Ntouni geht von der Oberflächenstruktur der Wände aus, macht diese sichtbar. Maja Beckbissinger bringt mit Lammfellen, Skizzenbüchern und einem Kopfhörer Häuslichkeit in den Raum. Aus ...

Für alle neu war die erste Annäherung an den Raum mittels stimmlicher Improvisation. Gemeinsam und mit geschlossenen Augen gab die Gruppe ihren Empfindungen Ausdruck. Klänge und Töne verbinden sich, einzelne Rhythmen entstehen, Wiederholungen und Klangbilder. Folgerichtig wird auch eine Live-Performance auf dem Programm stehen. Darüber hinaus werde es familienfreundliche Angebote geben, bei denen auch Kinder aktiv werden können.

Den Raum und seine Geschichte haben die jungen Kreativen sich ganz genau angeschaut. Hernach die bestehenden "Lücken" mit Fantasie befüllt. Den ersten "krassen Gefühlen" folgten performative und zeichnerische Aktionen. "Daraus entwickeln sich Gedankengänge, die später ihre Form in Installation, Sound und Performance finden." So viel die Theorie.

"Wir sind hier an einem anderen Ort, in einer anderen Stadt. Das Andere zu spüren, war wichtig für uns", erklärt Jaewon Park, die die Klasse der mittlerweile emeritierten Professorin Susanne Windelen zusammen mit Lisa Moll betreut. "Unser Ziel ist weniger eine fertige Ausstellung. Die Studierenden lernen eher, wie künstlerische Arbeitsprozesse funktionieren", betont Park. "Früher wurde hier Fleisch produziert, jetzt kommen Künstler und produzieren Gedanken", erläutert die Dozentin den Titel des Projekts.

Mosbach. Die seltene Möglichkeit, jungen Künstlerinnen und Künstlern gewissermaßen über die Schultern zu schauen, ergibt sich am Sonntag, 20. November im Alten Schlachthaus. Denn ab 11 Uhr verwandelt die Klasse Windelen der Stuttgarter Akademie das Domizil des Kunstvereins Neckar-Odenwald in ein begehbares Kunstlabor. Eine Woche Vorlauf hatten die 14 Kreativen, um sich auf den Raum einzulassen und zu reagieren. Beim Pressetermin am Donnerstag zeichneten sich schon einige elementare Bestandteile der "Post Produktion" betitelten Werkschau ab.

Von Peter Lahr

Die Gefühle und Assoziationen der Studierenden sind vielfältig und mitunter durchaus widerstreitend. Denn der Tod der Tiere einst, er stand im Kreislauf der Ernährung. Festlichkeiten und Rituale bilden deshalb ein Gegenthema zum Tod; aber auch Kindheitserinnerungen tauchen auf.

Die zweiteiligen Fleischhaken ließen Alin Dick an Gemälde von Francis Bacon denken. "Ich habe viel über Hälften nachgedacht", berichtet sie, wie sie auf die Form der Lungenflügel kam. Gleich auf zwei Bildschirmen zeigt Hyunjin Kang eine meditativ wirkende Installation. Von einer mit Metallschrauben bestückten, brennenden Kerze fallen im Lauf der Zeit einzelne Teile auf einen ringförmigen Gong und produzieren ein Geräusch, das an eine Wanduhr erinnert. "Die letzte Schaukel der Saison" will Stefanie Baumann im Raum anbringen. Sie möchte damit den Außenraum mit seinem Spielplatz und Park ein Stück weit nach innen holen, die Grenzen zwischen Innen und Außen verwischen.

Auch Tobias Sprengart ist an diesem Austausch interessiert. Vor dem Gebäude plant er ein Objekt, das mittels biologischer Prozesse Wärme entwickelt und zur einladenden Begegnungsstätte werden soll. Lisa Moll und Alina Schweikert ließen sich von Möbel-Bauanleitungen inspirieren und bringen Nummern an Raumobjekten an. Alicia Oetjens und Christoph Siegel wollen Menschenumrisse mit Wärme umhüllen. Auf die strenge Zweigeteiltheit des Raums mit dem hoch gelegenen Fensterumlauf reagiert Urata Vrajolli. "Ich arbeite hauptsächlich mit Sounds", erklärt Peter Carey-Yard, wieso sich zu seinem Laptop Lautsprecher und ein Mischpult gesellen. Besonders ein tiefer Bass mache den Raum spürbar. "Bin ich Schwein oder Schlachter?", diese Frage gehe ihm hier immer wieder im Kopf herum. Sie wird auch manchen Besucher beschäftigen.