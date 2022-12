Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich bin jedes Mal überrascht, wie wir alle an einem Strang ziehen – bis zur Punktlandung am Freitagabend." Nach zweijähriger Corona-Pause freute sich nicht nur Museumsleiter Stefan Müller, als der offizielle Startschuss für die 26. Dezemberausstellung im Mosbacher Rathaussaal fiel. An die 30 "treue und neue Aussteller sowie Gäste" konnte der