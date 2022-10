Mosbach. (stk) Für lange Staus in Mosbach hat am späten Freitagnachmittag ein Unfall gesorgt, der sich an der Kreuzung Kistnerstraße/B27 ereignete. Der 19-jährige Fahrer eines Skoda missachtete kurz vor 17 Uhr die rote Ampel, sein Wagen kollidierte mit dem Dacia einer 21-Jährigen, die regelkonform bei Grün in die Kreuzung eingefahren war.

Die Fahrerin des Dacia sowie ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von 35.000 Euro. Erst um 18.15 Uhr wurde die Kreuzung wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zur Johannes-Diakonie zurück, wer durch Mosbach wollte, musste einiges an Zeit mitbringen. Die Autofahrer wurden während der Aufräumarbeiten umgeleitet.