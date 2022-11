Bis der neue Hubschrauberstandort auf der Anhöhe im Ravensteiner Stadtteil Merchingen allerdings realisiert ist, wird noch eine Weile ins Land ziehen. Nach den gestrigen Standortentscheidungen können nun aber die Planungen an den neuen Standorten beginnen. Es müssen Gelände erworben, luftverkehrsrechtliche Genehmigungen eingeholt, Erschließungsarbeiten durchgeführt und der eigentliche Bau der Stationen vorangetrieben werden. Wann kann man bei einem solchen Verfahren mit einer Realisierung rechnen? Dr. Genzwürker: "Ich hoffe, dass der neue Luftrettungsstandort in Ravenstein 2024 seinen Betrieb aufnehmen kann."

Und das nicht nur für die Menschen in und um Ravenstein. "Von dem künftigen Standort profitieren insbesondere die Notfallpatienten in zahlreichen Orten, die tagsüber nicht innerhalb von 20 Minuten durch einen Rettungshubschrauber erreicht werden können", unterstreicht Wilfried Klenk, Staatssekretär im Innenministerium. "Die Menschen dort sind aktuell unterversorgt, das wollen wir ändern." So sorge der neue Standort im Bereich Ravenstein für eine schnellere und bessere Versorgung der Menschen im Stadt- und Landkreis Heilbronn und in den Landkreisen Neckar-Odenwald, Hohenlohe und Schwäbisch-Hall.

Das Gelände für den vorgesehenen Luftrettungstandort im Neckar-Odenwald-Kreis befindet sich zwischen Osterburken und Merchingen, in unmittelbarer Nähe des Pendler-Parkplatzes an der Auffahrt zur A 81. Fotos: Joachim Casel / Andreas Hanel

Ravenstein/Stuttgart. (joc/ahn) Weil es im Notfall auf jede Minute ankommt, werden die Luftrettung in Baden-Württemberg deutlich ausgebaut und vorhandene Lücken geschlossen. Am Donnerstag ließ das Innenministerium Baden-Württemberg den eigenen Plänen Taten folgen und benannte neue Standorte für die Rettungshubschrauber im ganzen Land.

Ravenstein/Stuttgart. (joc/ahn) Weil es im Notfall auf jede Minute ankommt, werden die Luftrettung in Baden-Württemberg deutlich ausgebaut und vorhandene Lücken geschlossen. Am Donnerstag ließ das Innenministerium Baden-Württemberg den eigenen Plänen Taten folgen und benannte neue Standorte für die Rettungshubschrauber im ganzen Land.

Auch der Neckar-Odenwald-Kreis erhält dabei einen neuen Luftrettungsstandort. Im Vorfeld waren dabei Flächen oberhalb der Kernstadt Osterburken und auf Gemarkung Ravenstein im Bauland als mögliche Standorte genannt worden. Die Wahl fiel jetzt schließlich auf Ravenstein, wie gestern vom Innenministerium mitgeteilt wurde.

Nach weitergehenden Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung soll sich der vorgeschlagene Standort für die Rettungshubschrauber zwischen Merchingen und Osterburken befinden, unweit der dortigen P+M-Parkplätze (= "Parken und Mitfahren") an der Autobahnauffahrt zur A 81. Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian und der Leitende Notarzt Harald Genzwürker halten den vorgeschlagenen Standort für gut gewählt. Dr. Genzwürker: "Er liegt auf der Höhe, bietet gute Anflugmöglichkeiten und ist auch ein Stück weg von der Wohnbebauung. Das sind zweifelsohne Vorteile."

Das Gelände für den vorgesehenen Luftrettungstandort im Neckar-Odenwald-Kreis befindet sich zwischen Osterburken und Merchingen, in unmittelbarer Nähe des Pendler-Parkplatzes an der Auffahrt zur A 81. Fotos: Joachim Casel / Andreas Hanel

Und das nicht nur für die Menschen in und um Ravenstein. "Von dem künftigen Standort profitieren insbesondere die Notfallpatienten in zahlreichen Orten, die tagsüber nicht innerhalb von 20 Minuten durch einen Rettungshubschrauber erreicht werden können", unterstreicht Wilfried Klenk, Staatssekretär im Innenministerium. "Die Menschen dort sind aktuell unterversorgt, das wollen wir ändern." So sorge der neue Standort im Bereich Ravenstein für eine schnellere und bessere Versorgung der Menschen im Stadt- und Landkreis Heilbronn und in den Landkreisen Neckar-Odenwald, Hohenlohe und Schwäbisch-Hall.

Bis der neue Hubschrauberstandort auf der Anhöhe im Ravensteiner Stadtteil Merchingen allerdings realisiert ist, wird noch eine Weile ins Land ziehen. Nach den gestrigen Standortentscheidungen können nun aber die Planungen an den neuen Standorten beginnen. Es müssen Gelände erworben, luftverkehrsrechtliche Genehmigungen eingeholt, Erschließungsarbeiten durchgeführt und der eigentliche Bau der Stationen vorangetrieben werden. Wann kann man bei einem solchen Verfahren mit einer Realisierung rechnen? Dr. Genzwürker: "Ich hoffe, dass der neue Luftrettungsstandort in Ravenstein 2024 seinen Betrieb aufnehmen kann."

Die Festlegung der neuen Luftrettungsstandorte ist das Ergebnis einer längeren Untersuchung. Das Land Baden-Württemberg hat in den Jahren 2018 bis 2020 eine fachwissenschaftliche Untersuchung der Versorgungsstrukturen durch das renommierte Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Universität München in Auftrag gegeben. Dies mit dem Ziel, eine zukunftsweisende, flächendeckende und speziell auf die Bedürfnisse der Bevölkerung von Baden-Württemberg zugeschnittene Luftrettungsarchitektur zu errichten. Dabei geht es um die Sicherstellung der Luftrettungsversorgung für jeden einzelnen Notfallpatienten an jedem Ort in Baden-Württemberg und damit um eine deutlich bessere Versorgung der Menschen. Nach längerer Studie empfahl das Institut, die Stationierung der Hubschrauber im Land neu zu organisieren. Hierzu gab das Institut mehrere fachliche Empfehlungen. Ein Teil davon war der Ausbau und die geografische Festlegung der Rettungsluftstandorte. Mit Ravenstein (und Lahr im Ortenaukreis) kamen dabei zusätzlich zu den bislang acht Hubschrauber-Standorten zwei neue hinzu. Die RNZ holte zur gestrigen Entscheidung des Innenministeriums Stimmen aus dem Kreis ein:

> Minister Peter Hauk: Ganz besonders freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister Peter Hauk am Donnerstag über die offizielle Bekanntgabe des zukünftigen Luftrettungsstandorts zwischen Osterburken und Ravenstein. "Die feste Zusage für einen Rettungshubschrauber ist ein Hauptgewinn für die ärztliche Nahversorgung und eine gewinnbringende Ergänzung für die Rettungsinfrastruktur vor unserer Haustür", zeigte sich Minister Peter Hauk sicher.

"Neckar-Odenwald-Kreis, Hohenlohe- und teilweise der Main-Tauber-Kreis waren bislang weiße Flecken in der Luftrettung. Mit dieser Entscheidung geht auch ein anhaltendes Ringen um die Standortwahl zu Ende. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu den Menschen im ländlichen Raum. Mein Dank geht ausdrücklich an Staatssekretär Wilfried Klenk, der im vergangenen Jahr in Osterburken die Bedeutung der Luftrettung deutlich gemacht hat und schon damals einen Standort in unserer Raumschaft in Aussicht stellte", so Hauk weiter. Nun gelte es, weiter alles daran zu setzen, die Standortinfrastruktur baldmöglichst herzustellen. "Natürlich hoffen wir, dass unser Hubschrauber dann stets am Boden bleibt, aber im Zweifel ist es schon heute gut zu wissen, dass im Ernstfall schon bald minutenschnell und wohnortnah eilige Hilfe aus der Luft kommt", blickte Peter Hauk optimistisch auf die zukünftige Stationierung des Rettungshubschraubers zwischen Osterburken und Ravenstein.

> Landrat Dr. Brötel: Zu der Entscheidung des Innenministeriums, auf der Gemarkung der Stadt Ravenstein einen Rettungshubschrauber zu stationieren, sagte Landrat Dr. Achim Brötel: "Ich freue mich sehr, dass auf dem Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises künftig erstmals auch ein Standort für die Luftrettung errichtet wird. Das Land hält somit Wort. Dafür danke ich Staatssekretär Klenk ausdrücklich. Gerade im ländlichen Raum, wo die Wege zum nächsten geeigneten Krankenhaus naturgemäß weiter sind, dürfen wir nämlich nichts unversucht lassen, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten. Deshalb ist es nur konsequent, dass das Land aus dem seit 2020 vorliegenden Gutachten jetzt auch ganz konkrete Schritte ableitet. Gerne werden wir die Verantwortlichen auch weiterhin bei der konkreten Standortwahl unterstützen.

"Der Rettungshubschrauber allein darf allerdings auch nicht als Allheilmittel angesehen werden. An erster Stelle stehen bei uns nämlich sicher auch in Zukunft immer noch die bodengebundenen Rettungsmittel. Auch dort bedarf es allerdings zusätzlicher Vorhalteerweiterungen, um unsere rettungsdienstliche Abdeckung weiter zu verbessern. Insofern bin ich schon jetzt sehr dankbar dafür, dass die hauptamtlichen Kräfte auch durch zahlreiche Ehrenamtliche in den ‚Helfer vor Ort‘-Gruppen unterstützt werden. Alles zusammen ergibt dann ein stimmiges Gesamttableau", so Landrat Brötel."

> Dr. Harald Genzwürker, seit 2008 der ärztliche Leiter der Notfallstandorte Buchen, Asbach, Osterburken und Mosbach, Chefarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken sowie Leitender Notarzt, bezeichnet die gestern publizierte Mitteilung des Innenministeriums als "tolle Nachricht, nicht nur für den Neckar-Odenwald-Kreis, sondern für die gesamte Region, denn beim Blick auf den bisherigen Einsatzradius wird schnell klar, dass da ein großer weißer Fleck war, der jetzt geschlossen wird. So gesehen macht das mit Blick auf die regionale Abdeckung sehr viel Sinn." Dr. Genzwürker freut sich über den neuen Standort: "Es ist definitiv ein weiterer wichtiger Baustein für die optimale Versorgung im Notfall." In diesem Zusammenhang lobte der Chefarzt aber auch den Einsatz der Helfer-vor-Ort-Gruppe und die Krankenhaus-Landschaft in der Region, die er als wichtige Bestandteile der Rettungskette ansieht.

> Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian sagt: "Wenn man einen Blick auf die Versorgungskarte im Land wirft, dann können wir schon froh sein, dass jetzt ein Luftrettungsstandort nach Ravenstein kommt. Da war definitiv eine Versorgungslücke, die jetzt geschlossen wird., Das sehen wir sehr positiv, denn es kommt den Menschen hierzulande zugute. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass bei der Umsetzung einer solchen Maßnahme verschiedene Belange zu berücksichtigen sind. Das wird in der Folge im Zusammenhang noch genauer zu untersuchen sein. Aber ich will das hier nicht schmälern. Vom Grundsatz her ist diese Entscheidung sehr positiv."

Auch den vorgeschlagenen Standort bzw. den eingegrenzten Bereich hierfür erachtet Killian als sehr gut: "Die Machbarkeitsstudie der Universität hat den Bereich zwischen Merchingen und der Autobahn als vorrangigen Standort ermittelt. Wir in Ravenstein halten ihn ebenfalls für gut geeignet."

Ort des Geschehens

> Auch Peter Maurer, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Ravenstein, wertet die Entscheidung des Innenministeriums für Ravenstein und die Menschen, die hier leben, als sehr positiv. "Wenn es zu einem Notfall kommt, dann ist es wichtig, dass die Hilfe schnell kommt."