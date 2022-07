Külsheim. (pm) Kurz vor Weihnachten letzten Jahres hat ein damals 50-jähriger Deutscher versucht, seine ehemalige Partnerin umzubringen. Am Abend des 21. Dezember rammte er gezielt mit seinem Pkw das Auto seines Opfers. Die Kollision war so heftig, dass deren Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der 50-Jährige öffnete die Tür am Auto der Frau und stacht mehrfach mit einer Machete in ihre Richtung. Da er selbst an den Händen verletzt war und Zeugen zum Tatort kamen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab. Sein Opfer erlitt so schwere Schnitt- und Stichverletzungen, dass sie in Lebensgefahr schwebte.

Am gestrigen Freitag wurde der Angeklagte vor dem Landgericht Mosbach wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist für die Neuerteilung von zwei Jahren angeordnet. Darüber hinaus muss er 50.000 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer und weiteren Schadensersatz von rund 2300 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.