Höpfingen. (pm) Wegen einer revierübergreifenden Drückjagd im Herrschaftswald bei Höpfingen wird die Ortsverbindungsstraße von Höpfingen nach Glashofen am Freitag von 7.30 bis 16 Uhr komplett gesperrt. Auf angrenzenden Straßen sollten Verkehrsteilnehmer in vermehrtem Maß mit Wild und Hunden rechnen, die plötzlich sehr schnell die Straße überqueren.

Der Forstbezirk Odenwald weist ebenso darauf hin, dass die jeweiligen Wälder zur gleichen Zeit für Waldbesucher und Privatwaldbesitzer gesperrt sind. Waldspaziergänge sowie Arbeiten in den betroffenen Wäldern sind zu unterlassen. Mithilfe der Drückjagd will der Forstbezirk die teilweise erheblichen Wildschäden in der Landwirtschaft verringern, die dringend notwendige natürliche Verjüngung des Waldes unterstützen und der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorbeugen.