Von außen zeigt eine Unterbrechung im Mauerwerk des Kirchenschiffs, dass auch an dieser Stelle nachträglich angebaut wurde: Eine Seitenkapelle, die an den Chorraum grenzt, kam im Jahr 1496 hinzu. Die damaligen Grundherren Horneck von Hornberg steckten viel Geld in die Notburgakirche, die bis zur Reformation ein anerkannter Wallfahrtsort war. Neben den baulichen Veränderungen investierten sie auch in Kunstwerke und statteten die Seitenkapelle mit Buntglasfenstern aus, die noch original erhalten sind. "Die Fenster sind über 500 Jahre alt und wurden nie restauriert", sagt Monique von Helmstatt. "Dennoch hat das Farbglas bis heute seine Brillanz bewahrt."

Die Notburgakirche und die Kulturkapelle sind zwei von Tausenden historischen Bauwerken in Deutschland, die am "Tag des offenen Denkmals" teilnehmen. Dieses Jahr steht dieser unter dem Motto "KulturSpur – Ein Fall für den Denkmalschutz" . Kulturspuren sind an der mittelalterlichen Notburgakirche reichlich zu finden, denn das Bauwerk blickt auf eine fast siebenhundertjährige Vergangenheit zurück. Beispielsweise steht der steinerne Turm weder rechtwinklig noch mittig zum Langhaus. "Damals baute man Kirchen anders als heute", sagt Monique von Helmstatt, Vorsitzende des Fördervereins Notburgakirche. "Der Turm stand etwas entfernt von der damaligen Pfarrkirche, dem heutigen Chorraum. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche mit dem Turm verbunden. Deshalb ist der Grundriss nicht symmetrisch."

Hochhausen. Auf den ersten Blick scheint die Notburgakirche und die Kulturkapelle in Hochhausen nicht viel zu einen: Die eine ist ein evangelisches Gotteshaus mit Ursprung im 14. Jahrhundert, die andere eine ehemals katholische Kapelle, im 19. Jahrhundert erbaut und seit fast 20 Jahren nicht mehr kirchlich genutzt. Und doch verbindet beide eine besondere Geschichte. Über ihren Zusammenhang lässt sich am morgigen Sonntag mehr erfahren: In einer Tandemveranstaltung öffnen Kirche und Kapelle ihre Türen für geschichtlich Interessierte. Monique und Dieter Graf von Helmstatt, die sich in den zugehörigen Vereinen engagieren, laden die Besucher ab 14 Uhr auf eine Reise durch die Vergangenheit ein.

Von Christina Bock

Hochhausen. Auf den ersten Blick scheint die Notburgakirche und die Kulturkapelle in Hochhausen nicht viel zu einen: Die eine ist ein evangelisches Gotteshaus mit Ursprung im 14. Jahrhundert, die andere eine ehemals katholische Kapelle, im 19. Jahrhundert erbaut und seit fast 20 Jahren nicht mehr kirchlich genutzt. Und doch verbindet beide eine besondere Geschichte. Über ihren Zusammenhang lässt sich am morgigen Sonntag mehr erfahren: In einer Tandemveranstaltung öffnen Kirche und Kapelle ihre Türen für geschichtlich Interessierte. Monique und Dieter Graf von Helmstatt, die sich in den zugehörigen Vereinen engagieren, laden die Besucher ab 14 Uhr auf eine Reise durch die Vergangenheit ein.

Die Notburgakirche und die Kulturkapelle sind zwei von Tausenden historischen Bauwerken in Deutschland, die am "Tag des offenen Denkmals" teilnehmen. Dieses Jahr steht dieser unter dem Motto "KulturSpur – Ein Fall für den Denkmalschutz". Kulturspuren sind an der mittelalterlichen Notburgakirche reichlich zu finden, denn das Bauwerk blickt auf eine fast siebenhundertjährige Vergangenheit zurück. Beispielsweise steht der steinerne Turm weder rechtwinklig noch mittig zum Langhaus. "Damals baute man Kirchen anders als heute", sagt Monique von Helmstatt, Vorsitzende des Fördervereins Notburgakirche. "Der Turm stand etwas entfernt von der damaligen Pfarrkirche, dem heutigen Chorraum. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche mit dem Turm verbunden. Deshalb ist der Grundriss nicht symmetrisch."

Monique von Helmstatt vor der Notburgakirche. Foto: Christina Bock

Von außen zeigt eine Unterbrechung im Mauerwerk des Kirchenschiffs, dass auch an dieser Stelle nachträglich angebaut wurde: Eine Seitenkapelle, die an den Chorraum grenzt, kam im Jahr 1496 hinzu. Die damaligen Grundherren Horneck von Hornberg steckten viel Geld in die Notburgakirche, die bis zur Reformation ein anerkannter Wallfahrtsort war. Neben den baulichen Veränderungen investierten sie auch in Kunstwerke und statteten die Seitenkapelle mit Buntglasfenstern aus, die noch original erhalten sind. "Die Fenster sind über 500 Jahre alt und wurden nie restauriert", sagt Monique von Helmstatt. "Dennoch hat das Farbglas bis heute seine Brillanz bewahrt."

Doch nicht nur am Gebäude lassen sich Spuren aus vergangenen Zeiten finden. Auch die mittelalterlichen Kunstwerke im Inneren der Notburgakirche erzählen ihre Geschichte. Nach der Reformation habe es eine Zeit des Umbruchs gegeben, erklärt Monique von Helmstatt: Wandmalereien wurden überstrichen, Seitenaltäre entfernt. Vermutlich deshalb nahm auch der spätgotische Flügelaltar zum Teil erheblichen Schaden. Heute sind nur noch die Mitteltafel und vier schmalen Seitenflügel vorhanden. "Das ist die Sonntagsseite des Altarbilds", erläutert sie. "Die Werktagsseite, wenn der Flügelaltar geschlossen war, fehlt." Die maroden Flügel hatte ein Restaurator im Jahr 1825 einfach entsorgt. "Das wäre heute mit Blick auf den Denkmalschutz undenkbar", sagt die Fördervereinsvorsitzende.

Was das Dorfleben damals störte und warum man deshalb in einem mehrheitlich lutherischen Ort eine katholische Kirche baute, wird Dieter von Helmstatt im zweiten Teil der Veranstaltung erläutern. Einer seiner Vorfahren, der Grundherr Franz Ludwig von Helmstatt, ließ die Kapelle 1815 oberhalb von Hochhausen am Waldrand errichten – mit Friedhof und einer Gruft für die Adelsfamilie, die bis 1990 genutzt wurde. Trotz ihres vergleichsweise jungen Alters trägt auch die Kapelle "Kulturspuren". Der neogotische Altar sei zum Beispiel nicht aus einem Guss, erklärt Dieter von Helmstatt. "Die bebilderte Einfassung passt in die Zeit um 1880, als die Kapelle nachträglich ausgemalt wurde. Die Madonna ist älter."

Heute nutzt der Brau- und Kulturverein Hochhausen das Gebäude, das noch immer im Besitz der von Helmstatts ist, hauptsächlich für musikalische Veranstaltungen. Ein klassisches Konzert mit Bratsche und Klavier wird es im Anschluss an die Führung geben. "Die neue Nutzungsart war jedoch mit einigen Hürden verbunden, die in jüngster Zeit weitere Spuren hinterließen: Ein Notausgang musste eingebaut werden, ein neuer Parkplatz und ein durch das Leader-Programm geförderter barrierefreier Zugang wurden angelegt. Die baulichen Veränderungen geben der Kulturkapelle eine Zukunft, ihre Geschichte schreibt sich fort. Womöglich werden sich in einigen Hundert Jahren Denkmalexperten an genau diesem Ort erneut auf die Suche nach "Kulturspuren" begeben.

Info: Die Veranstaltung am morgigen Sonntag beginnt um 14 Uhr mit einer Führung in der Notburgakirche, Hauptstraße 6 in Hochhausen. Um 15.30 Uhr geht es mit einer Führung in der Kulturkapelle, Talstraße 1, weiter mit anschließendem Konzert. Der Eintritt ist frei. Mehr unter www.notburgakirche-hochhausen.de und www.braukult.org.