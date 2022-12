Von Moritz Bayer

Hirschhorn. Nach 62 Jahren Betrieb hat am Donnerstag die "Goldene Pfanne" in Hirschhorn ihre Pforten geschlossen. Die Versammlung am Abend war zumindest vorerst die letzte Verköstigung im traditionellen und weit über die Grenzen Hirschhorns beliebten Restaurant. Christel Roh und Schwiegertochter Asta können den enormen Aufwand schlicht nicht mehr