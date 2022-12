Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Umfangreiche 14 Themen und dazu drei Präsentationen von Experten standen für die letzte Versammlung der Stadtverordneten im Jahr 2022 auf der Tagesordnung. So wurde das Zeitbudget von 19 bis 22 Uhr voll ausgenutzt, und solange noch viele Anhänger der Feuerwehr in Langenthal im Publikumsbereich saßen, war es auch noch einigermaßen warm im Bürgersaal des Rathauses.

Bernd Wagner von der Firma BauTech stellte die Machbarkeitsstudie für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Langenthal auf dem Grundstück "Am Kreuzfeld" vor. Das Grundstück liegt nordöstlich am Ortsrand Richtung Hirschhorn und grenzt unmittelbar an die Wald-Michelbacher Straße und Langenthaler Straße an. Das ist wichtig für eine gute Erschließung des 4320 Quadratmeter großen Grundstücks und später für die schnelle Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge auf die "Hauptader" des Straßenverkehrs.

Problematisch ist die Hanglage der noch grünen Wiese mit einem Höhenunterschied von zwölf Metern. Doch Wagner zeigte drei verschiedene Optionen, wie man eine Fahrzeughalle samt Alarmhof und einem Sozialtrakt sowie Parkplätze und getrennte Zu- und Abfahrten optimal platzieren könnte. Gerechnet wird mit 40 Feuerwehrleuten, davon zehn Frauen, 30 Männer, plus Jugendfeuerwehr mit jeweils acht Mädchen und Jungen.

Der Fachmann erklärte, dass nun die Vorschriften nach DIN 14092 für Feuerwehrhäuser und die Richtlinien der Unfallkasse und alle weiteren funktionalen Anforderungen und Vorschriften erfüllt werden könnten. Dazu gehören auch Warmbereiche im Sozialtrakt und Kaltbereiche wie die Fahrzeughalle (wo die Temperatur aber nicht unter sieben Grad sinken dürfe). Ebenso eine "Schwarz-Weiß-Trennung" bei kontaminierter Kleidung.

Die zunächst genannte Kostenschätzung von zwei Millionen klang äußerst günstig für ein komplettes, modernes Feuerwehrhaus. Doch wenn man zu diesen Rohbaukosten noch eine Photovoltaik-Anlage (60 000 Euro), den Ausbau der Außenanlagen (630 000 Euro), die Innenausstattung (175 000 Euro), die Kosten für die planerische "Manpower" (800 000 Euro) und noch die "Erfahrungswerte" des Feuerwehrhaus-Experten Wagner für weitere Zusatzkosten hinzuzählt, kommt man auf 4,8 Millionen Euro brutto für das notwendige neue Feuerwehrhaus in Langenthal. Dies nahmen die Stadtverordneten einstimmig zur Kenntnis und behielten die Summe von 55 000 Euro im Kopf, um sie möglichst für die nächsten Projektschritte im Jahr 2023 im neuen Haushalt einzuplanen. Liefe alles glatt, könnte das neue Feuerwehrhaus im Jahr 2027 ...