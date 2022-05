Hirschhorn. (kje/fhs) Fünf mal elf Jahre Carnevalgesellschaft Hirschhorner Ritter feiern die Karnevalisten unter dem Motto "Carneval in Hiho – Samba am Negga" am Samstag, 25. Juni, selbstredend ab 15.11 Uhr mit einem Jubiläumsumzug im Frühsommer. Die Feiern zum 55-jährigen Bestehen der Gesellschaft hat Corona wie so vieles vereitelt. Aber nicht nur deswegen handelt es sich nicht – wie man vielleicht vermutet könnte – um eine Sommer-Karnevals­aktion. "Samba am Negga" ist eine Jubiläumsveranstaltung, die wegen der ausgefallenen 2022er Saalfastnacht jetzt zu in jeder Hinsicht günstigerem Zeitpunkt nachgeholt wird. Entsprechend des Mottos wurde auch die gewünschte "Kleiderordnung" bereits an die Teilnehmer des Zuges kommuniziert: farbig, bunt mit südamerikanischem Flair.

Da findet sich bestimmt etwas Passendes in den Kleiderschränken. Gerne können sich auch die Gäste entlang des Zugweges entsprechend "verkleiden."

Im Anschluss an dem Umzug findet die Ritter-Open-Air-Disco auf dem Freien Platz statt. Ein Umzug-Pin wird, anstatt des sonst üblichen Zugabzeichens, Gästen und Teilnehmern zum Kauf angeboten. Der Pin ist bereits jetzt bei den Aktiven der Hirschhorner Ritter ein Klassiker und wird vermutlich beim Umzug rasch vergriffen sein. Er geht demnächst in den Vorverkauf. Weitere Teilnehmer (Motivwagen und/oder Fußgruppen) können sich noch bis zum 6. Juni bei Zugmarschall Matthias Denner unter umzug@hirschhorner-ritter.de anmelden.