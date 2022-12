Sulzbach/Mosbach. (schat) Große Aufregung herrschte am Dienstagabend in Sulzbach, als ein Teil eines Scheunengebäudes plötzlich in sich zusammenbrach. Die Bewohner der beiden zum Ensemble gehörenden Wohngebäude mussten aus Sicherheitsgründen das Haus erst einmal räumen. Während nach den ersten absichernden Maßnahmen von THW und einem Zimmereiunternehmen die Eigentümerfamilie wieder in ihre Räume zurückkehren konnte, muss das Ehepaar aus dem direkt an die Scheune angrenzenden Hausteil weiter in einer alternativen Unterkunft bleiben. Die Hoffnung, Weihnachten in der vertrauten Umgebung zu verbringen, erfüllte sich leider nicht.

Der nach dem Unglücksfall umgehend vom Hauseigentümer beauftragte Statiker erklärt, warum eine Rückkehr noch nicht möglich war. Ein dafür nötiger Nachweis der Standsicherheit sei aktuell aufgrund der formalen Vorgaben noch nicht zu erbringen gewesen. Zuerst müssten Teile der Scheune abgebrochen werden, was wiederum nur mit einer Abbruchgenehmigung möglich sei. Zwar laufe der Austausch mit der Unteren Baurechtsbehörde des Landratsamtes diesbezüglich gut, gewisse Abläufe und Vorgaben seien aber eben einzuhalten. "Alle Beteiligten versuchen im Rahmen der Möglichkeiten alles, um möglichst schnell weitere Maßnahmen und damit eine Rückkehr des Ehepaars ins Haus zu ermöglichen", so der Statiker im Gespräch mit der RNZ. Mitarbeiter der Baurechtsbehörde hätten zugesagt, zeitnah nach den Weihnachtsfeiertagen eine entsprechende Abbruchgenehmigung auf den Weg bringen zu wollen. "Wir hoffen auf eine schnelle Lösung."

Zwischenzeitlich seien an der abgesperrten Scheune noch Reste der sogenannten Wandscheibe heruntergebrochen. Parallel haben mehrere Mitarbeiter der Zimmerei Tremmel seit Donnerstagmorgen an der Sicherung des Gebäudeteils gearbeitet. So habe man u.a eine Abplanung hergestellt, um (weiteres) Eindringen von Wasser zu verhindern, auch Notabstützungen seien eingebaut worden, berichtet der Statiker. Zur genauen Unglücksursache gibt es vonseiten der Polizei noch keine belastbaren Erkenntnisse: "Die Ermittlungen laufen."

Update: Freitag, 23. Dezember 2022, 15.33 Uhr

Scheune brach plötzlich in sich zusammen

Sulzbach. (schat) Auf einmal war die Außenwand – und mit ihr noch ein bisschen mehr von der Scheune – weg: Im Billigheimer Ortsteil Sulzbach stürzte am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Teil eines Gebäudeensembles in der Hauptstraße ab. Bürgermeister Martin Diblik hatte in Billigheim gerade den ersten Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung aufgerufen, als die Nachricht aus Sulzbach die Versammlung aufschreckte.

Foto: Lahr

"Ungefähr ein Drittel der Scheune ist in sich ...