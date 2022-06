Hardheim. (dore) Verzögerungen von Bauarbeiten sind in der heutigen Zeit keine Seltenheit, so auch aktuell in Hardheim: Der Kreisel am Rewe-Markt bleibt noch bis Donnerstag, 30. Juni, gesperrt. Bis dahin sollen die neuen Kanäle verlegt und auch die Asphaltarbeiten abgeschlossen ein. Darüber informierte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker auf RNZ-Nachfrage.

