Hardheim. (dore) Der neue Termin für die Infoveranstaltung zum "Erfapark 2.0" in Hardheim steht fest: Sie wird am Dienstag, 13. Dezember, um 17.30 Uhr in der Erftalhalle stattfinden. Das teilte Bürgermeister Stefan Grimm auf Nachfrage der RNZ mit.

Ursprünglich war der Termin für den 10. November angedacht. Als Grund für die Verzögerung wurden "kurzfristig durch den Investor und Projektentwickler Schoofs Immobilien Frankfurt anberaumte Abstimmungstermine mit den zuständigen Behörden der Gemeinde und dem Regierungspräsidium" angeführt. "Da die zeitliche Umsetzung des Projektes vor allem auch die Bevölkerung interessiert, haben wir darum gebeten, den Termin der Informationsveranstaltung zu verschieben, um auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger auch konkrete Antworten zu haben", hatte Mohamed Younis, Geschäftsführer von Schoofs Immobilien Frankfurt, im November die Notwendigkeit der Terminverlegung erklärt.