Hardheim. (adb) Aus dem "Imbiss am Pavillon" wird am Mittwoch der "Grill Pavillon": Nachdem Christine Langer und Franz Flick im Oktober nach 20 Jahren in den Ruhestand gingen, übernimmt Johannes Link aus Laudenbach mit seinen Eltern Elisabeth und Karl den beliebten Treffpunkt in der Würzburger Straße.

Nachdem am Dienstag die Familie Link und Mitarbeiter des Gemeindebauhofs – die Gemeinde tritt als Eigentümer und Verpächter des 2000 erbauten Gebäudes auf – letzte Reinigungsarbeiten vornahmen, wird heute erstmals unter neuer Leitung fleißig gegrillt. "Ab etwa 10 Uhr sind wir da und freuen uns auf die Gäste", sagte Johannes Link.