> ab 21 Uhr: musikalische Unterhaltung mit der Band "5K And The Elephant" auf dem großen Pausenhof der Schule

"Wir möchten zurück in die Normalität"

Verkaufsoffener Sonntag in Hardheim:

Verkaufsoffener Sonntag in Hardheim: "Wir möchten zurück in die Normalität"

Hardheim. (dore/pm) Das Hardheimer Sommerfest ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück: Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni, wird den Besuchern ein buntes Programm rund um das historische Schloss, den Kirchplatz und die Schule geboten. "Voller Vorfreude haben die Verantwortlichen in Verwaltung und Bauhof, die Vereine, Schausteller – kurz: wir alle – dieses Fest herbeigesehnt, um endlich wieder einmal Freude zu erleben, Freunde zu treffen und voll Genuss zu feiern. Und das ein ganzes Wochenende lang", so Bürgermeister Volker Rohm in seinem Grußwort.

Hardheim. (dore/pm) Das Hardheimer Sommerfest ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück: Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni, wird den Besuchern ein buntes Programm rund um das historische Schloss, den Kirchplatz und die Schule geboten. "Voller Vorfreude haben die Verantwortlichen in Verwaltung und Bauhof, die Vereine, Schausteller – kurz: wir alle – dieses Fest herbeigesehnt, um endlich wieder einmal Freude zu erleben, Freunde zu treffen und voll Genuss zu feiern. Und das ein ganzes Wochenende lang", so Bürgermeister Volker Rohm in seinem Grußwort.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 17. Juni:

> ab 18.30 Uhr: allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark

> ab 19.30 Uhr: Eröffnung des Hardheimer Sommerfests auf dem Schlossplatz mit Bieranstich durch Bürgermeister Volker Rohm. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Musikkapelle Bretzingen. Grußworte von Bürgermeister Volker Rohm, dem Vorsitzenden des Bundes der Selbständigen, Elmar Günther sowie von Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Anschließend zünftige Musik bei einem kühlen Bier mit der Musikkapelle Bretzingen.

> ab 21 Uhr: musikalische Unterhaltung mit der Band "Rockit" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz

> ab 21 Uhr: musikalische Unterhaltung mit der Band "5K And The Elephant" auf dem großen Pausenhof der Schule

Samstag, 18. Juni:

> den ganzen Tag: Straßenmalereibilder von der Entstehung bis zur Fertigstellung unter dem Motto "Umweltschutz" von drei bekannten Streetart-Künstlern zwischen Feuerwehrhaus und Gemeindekindergarten.

> von 13.15 bis 15.45 Uhr: Radtour am Sommerfest in Hardheim. Der Verein Mühlenradweg Erftal bietet eine Radtour für alle Freizeitradler und Fahrradgruppen an. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr auf dem Parkplatz beim Erfapark. Die Abfahrt erfolgt um 13.30 Uhr. Ende gegen 15.45 Uhr auf dem Schlossplatz.

> ab 14 Uhr: allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark

> von 14 bis 18 Uhr: geflochtene Haarsträhnen in bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos am Stand der FG "Hordemer Wölf"

> von 14 bis 18 Uhr: Autoausstellung der Hardheimer Autohäuser.

> um 14 Uhr: Bike-Show auf dem Platz der Begegnung (hinter dem Imbiss/Bäckerei Dietz-Thorwart an der Würzburger Straße). Vorführung verschiedener Fahrradtricks durch Collin Rilk, Daniel Adamski, Lenny Bauer und weitere Fahrradkünstler. Im Anschluss können Kinder einen Parcours absolvieren und unter Anleitung Tipps und Tricks lernen (hierzu sind eigene Fahrräder mitzubringen).

> um 16 Uhr: Aufführung des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz

> um 17 Uhr: Historischer Rundgang für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren organisiert vom Museumsverein Erftal. Kostprobe des neuen Hardheimer Geschichtenweges "Räder-Ritter-Raketen-Weg". Treffpunkt am Brunnen auf dem Schlossplatz.

> ab 21 Uhr: musikalische Unterhaltung mit der Band "Crunchem" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz

> ab 21 Uhr: musikalische Unterhaltung mit Danny McCoy & Claudi auf dem großen Pausenhof der Schule

Sonntag, 19. Juni:

> den ganzen Tag: Straßenmalereibilder von der Entstehung bis zur Fertigstellung unter dem Motto "Umweltschutz" von drei bekannten Streetart-Künstlern zwischen Feuerwehrhaus und Gemeindekindergarten.

> um 10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst auf dem Schlossplatz

> ab 11 Uhr: allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark

> von 11 bis 18 Uhr: Autoausstellung der Hardheimer Autohäuser

> von 11 bis 18 Uhr: geflochtene Haarsträhnen in bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos am Stand der FG "Hordemer Wölf"

> von 12 bis 14 Uhr: der Musikverein Schweinberg spielt zur Unterhaltung auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz

> von 13 bis 18 Uhr: Familien-Einkaufstag in den Hardheimer Geschäften mit vielen Aktionen und Attraktionen. Die Einzelhandelsgeschäfte haben geöffnet.

> von 13 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür in der Gemeindebücherei mit Flohmarkt

> um 15 Uhr: Bike-Show auf dem Platz der Begegnung (hinter dem Imbiss/Bäckerei Dietz-Thorwart an der Würzburger Straße). Vorführung verschiedener Fahrradtricks durch Collin Rilk, Daniel Adamski, Lenny Bauer und weitere Fahrradkünstler. Im Anschluss können Kinder einen Parcours absolvieren und unter Anleitung Tipps und Tricks lernen (hierzu sind eigene Fahrräder mitzubringen).

> von 17.30 bis 20.30 Uhr: musikalische Unterhaltung mit der Sängerin Denise Naser auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz

Info: Da es noch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann, wird das Programm fortlaufend aktualisiert. Die aktuellste Ausgabe findet sich online.