Hardheim. (adb) Der 6. September 2002 war ein Freitag. Ein Freitag, an dem ein Stück Hardheimer Geschichte der Neuzeit begann: Der "Imbiss am Pavillon" wurde eröffnet. Betrieben von Christine Langer und Franz Flick, bekam er rasch treue Stammgäste und erlangte über die Jahre fast Kultstatus. Nun endet die Ära, um am Montag, 7. November – in neuer Verantwortung – fortgeführt zu werden. Am Donnerstag hatten Christine Langer und Franz Flick ihren letzten "Imbiss-Arbeitstag". Ihre Nachfolge tritt die Laudenbacher Familie Link mit Mutter Elisabeth, Sohn Johannes und Vater Karl an.

Der 37-jährige Johannes Link stammt als gelernter Industriemechaniker zwar nicht aus der Gastronomie, ist mit ihr aber gut vertraut. Über einen Freund, der den "Imbiss am Pavillon" jahrelang beliefert hatte und dem er häufig ausgeholfen habe, stieß er auf das Nachfolgegesuch: "Da ich selbst für mein Leben gern grille und koche, wollte ich schon immer einen klassischen Imbiss führen. Vor Ort habe ich mich sofort wohlgefühlt und fand mit der Gemeinde einen guten Partner", erläuterte er. Außer dem Pächterwechsel ändert sich wenig: "Wir renovieren bis zum 7. November noch etwas, aber die Speisekarte, das Ambiente und die Bestuhlung auf dem Platz der Begegnung sowie die Öffnungszeiten (10 bis 19 Uhr werktags; 10 bis 15 Uhr samstags; Anm.d.Red.) bleiben erhalten", erklärte Elisabeth Link.

So wird die Geschichte einer echten Hardheimer Institution fortgeführt – die Christine Langer und Franz Flick zwar bewusst, aber doch nicht ohne gewissen Wehmut loslassen. "Der Abschied ist emotional schwer", gab Christine Langer zu. Viele langjährige Gäste hatten sich in den letzten Tagen und Wochen persönlich verabschiedet, darunter auch die Kinder des Horts. "Es wurden schon Tränen vergossen", sagte sie. Über die Jahre seien viele Besucher zu Freunden geworden. "In 20 Jahren bleibt es auch nicht aus, dass man ganze Lebensläufe verfolgt – die Jugendlichen, die in unserer Anfangszeit als Schüler auf eine Portion Pommes gekommen sind, kommen heute mit ihren eigenen Kindern", schilderte Franz Flick nur ein Beispiel.

Viele herzliche Begegnungen, aber auch manches "spezielle" Ereignis werden die beiden Bödigheimer in bester Erinnerung behalten: "Wir könnten eigentlich ein Buch schreiben – es gibt nichts, was es nicht gibt", scherzte Christine Langer. Auch mit den Flüchtlingen, die ab September 2015 verstärkt in der Erftalgemeinde untergebracht waren, verbinde sie viele angenehme Erinnerungen. "Es ist einfach schön gewesen – wir danken von ganzem Herzen allen, die uns gewogen waren und auch den Hardheimer ...