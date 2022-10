Hardheim. (adb) Aus bisher ungeklärten Gründen war am Freitag gegen 18.50 Uhr ein Skodafahrer vom Verlauf der Walldürner Straße abgekommen und gegen die Hauswand eines Elektrogeschäfts nahe des Steinernen Turms geprallt.

Alle hatten Glück im Unglück: "Die ursprüngliche Meldung handelte von einem einsturzgefährdeten Haus und eingeklemmten Fahrzeuginsassen, wobei die Lage schon auf den ersten Blick nicht allzu kritisch erschien", teilte Hardheims Gesamtkommandant Michael Seyfried mit.

Die Hardheimer Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz, wobei jene Einheit aufgrund der Unfallnotiz weitaus größer als letztlich nötig ausgefallen war. Die Fahrzeuginsassen wurden in zwei Rettungswägen ärztlich versorgt. Der einspurig an der Unfallstelle und über Riedstraße und Steingasse vorbeigeleitete Verkehr floss bereits am Abend wieder.