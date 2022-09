Von Marcus Deschner

Haag. Zwei Schläge mit dem Holzhammer, und der Zapfhahn saß fest im Fass. Kraftvoll eröffnete am späten Samstagmittag Bürgermeister Jan Frey die 28. Haager Backtage. Pandemiebedingt mussten die zwei Jahre lang ausfallen. Umso tüchtiger durfte am Samstag und Sonntag rund ums Backhaus in der fürs Fest gesperrten Heidelberger Straße gefeiert werden.

Frey begrüßte unter den zahlreichen Gästen auch ein knappes Dutzend Bürgermeisterkollegen oder deren Stellvertreter aus der Umgebung. Auch die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Jan-Peter Röderer (SPD) hatten sich unters Publikum gemischt. Beim Fassanstich hielt auch der Himmel über Haag seine Schleusen dicht. Musikalisch umrahmte der Musikverein Waldwimmersbach den Auftakt.

Das Bier aus dem Fass floss in Strömen. Abends rockte die Partyband "Mo-Gigs" die Veranstaltung. Die Party ging bis in die Morgenstunden. Bereits zum Frühschoppen am Sonntag kamen wieder viele Gäste. Die Sportfreunde "Turbo Haag" und der Kultur- und Erlebnisverein waren für den Ansturm bestens vorbereitet.

Beim "Turbo" gab’s im Zelt unter anderem Schnitzel, Pfälzer Saumagen, Wurstsalat und Weißwürste sowie Fischbrötchen, der Kultur- und Heimatverein hatte Schlachtplatte, Spießbraten vom Holzkohlengrill, Schmalzbrot, Pizza, Zwiebel-, Petersilie- und Speckkuchen sowie Linzertorte im Angebot.

Ein Prost auf die 28. Haager Backtage: Bürgermeister Jan Frey stieß zur Eröffnung am Samstag mit Kollegen und Festgästen an. Foto: Marcus Deschner

Da konnte man auch eine Kostbarkeit erstehen, auf die das Fest eigentlich zurückzuführen ist: das beliebte Holzofenbrot. An die 500 Laibe hatten Backmeister Michael Münz und seine Helfer an beiden Tagen in den Ofen geschoben. Die gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Mit fünf Euro je Brot war man dabei. Auch viele Auswärtige kauften die Spezialität gerne ein, teils sogar auf Vorrat.

Hochkonjunktur herrschte beim Harmonika-Club Haag. Der Andrang am Verkaufswagen für die selbst gebackenen Kuchen und Torten war enorm. Die Musikkapelle "Kleiner Odenwald Allemühl" spielte nachmittags auf.

Auch das beliebte Kuhroulette wurde zur Freude der vielen Gäste wieder ...