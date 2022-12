Von Marie Beichert

Gundelsheim. Unbezahlte Arbeit, die sich trotzdem auszahlt – das ist das Ehrenamt. Um dieses in der Gesellschaft nicht wegzudenkende Amt zu würdigen, lud die Stadt Gundelsheim dieser Tage in die Deutschmeisterhalle zum zweiten Ehrenamtsforum ein. Im Mittelpunkt standen Menschen und Vereine, die sich in ganz besonderer Weise in ihrem Amt engagieren. "Wir wollen beleuchten, wie sehr Ihre vielfältigen Aktivitäten unser Gemeinwesen bereichert haben und Ihnen dafür danken", eröffnete Bürgermeisterin Heike Schokatz die Feier.

"Engagement hat viele Seiten und Gesichter", stellte sie fest, was auch bei einem Blick ins Publikum deutlich wurde. Zahlreiche Vereine hatten sich eingefunden, wobei Ehrenamt kein Alter kennt. Wie wichtig dieses Engagement ist, thematisierte auch der Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic in seiner Festrede: "Wir brauchen Menschen wie Sie, die bereit sind, sich für andere einzusetzen. Sie sind Vorbilder, die man dringend benötigt."

Für die Kategorie „Junges Engagement“ wurde Marvin Kühner (l.) geehrt. Foto: Marie Beichert

Während das Ehrenamt oft im Stillen geschieht, stand es an diesem Abend im Fokus und wurde gleich in mehrfachem Sinne geehrt. Für den ersten Teil dieser Ehrungen konnten Bürgerinnen und Bürger schon im Vorfeld Einzelpersonen oder Vereine nominieren, die für ihre Tätigkeit ausgezeichnet werden sollen. Für die Kategorie "Junges Engagement" wurde Marvin Kühner geehrt, für "Soziales Leben" Wilfried Kuder und für die Kategorie "Lebendige Gesellschaft" der VdK-Ortsverband Gundelsheim/Offenau. Über eine besondere Würdigung in Form der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg freute sich Björn Siedler, der sich bereits seit mehr als 20 Jahren als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins engagiert.

Neben den verliehenen Ehrenamtspreisen wurden auch sportliche Erfolge gefeiert und geehrt. Dazu zählten der Aufstieg der U15-Juniorinnen des Tennisclubs Gundelsheim in die Bezirksstaffel, der Aufstieg der Fußballmannschaft SGM Höchstberg/Tiefenbach in die Bezirksliga sowie der Aufstieg der ersten Mannschaft des Schützenvereins Gundelsheim-Böttingen in die Regionsoberliga und der zweiten Mannschaft in die Württembergliga. Einzelehrungen in Form des Verdienstehrenzeichens wurden an Gebhard Schad (Gold) und Karl-Heinz Beckert (Silber) für ihre Verdienste im Schützenwesen verliehen.

Um Juratovics Worte aufzugreifen, geht es im Ehrenamt darum, anderen zu helfen, sie zu unterstützen und etwas zu geben. Anderen zu helfen, ist auch das Ziel der zahlreichen ...