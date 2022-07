Im SBBZ gab es verschiedene Stationen. So hatten die 6./7. Klassen im Vorfeld Rezepte aus ihren Heimatländern gekocht und gemeinsam gegessen. Anschließend habe sie zwei Tage durchgeschafft und ein Kochbuch geschrieben, das es gegen eine Spende zum Mitnehmen gab. Die Unterstufe hatte Versuche zu den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft durchgeführt. Die ...

Eberbach: SBBZ in diesem Schuljahr ordentlich versorgt

Eberbach. Mit der "Welt um uns herum" beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Dr.-Weiß-Grundschule und des SBBZ Lernen aus unterschiedlichen Perspektiven bei den Projekttagen. Das Ergebnis präsentierten sie am Samstag beim Schulfest auf drei Stockwerken den in großer Zahl erschienenen Eltern und anderen Interessierten.

Von Peter Bayer

Zuvor begrüßten alle Kinder ihre Gäste im Schulhof musikalisch mit dem Lied "Menschenkinder" von Adel Tawil. Weiter ging’s mit dem Fledermaus-Rap der Klasse 2b. Beim Tanz "Rund um die Welt" zeigte die Klasse 4c, dass die sich zunächst ablehnend gegenüber stehende junge Hardrock-Generation und die ältere Schlager-Fraktion doch noch einen gemeinsamen musikalischen Nenner finden können – Musik kann Generationen verbinden. Bei der abschließenden Modenschau präsentierte die Klasse 4a die Ergebnisse ihrer Batik-Arbeiten.

Im deutlich kühleren Schulgebäude konnten sich die Besucher anschließend ein Bild davon machen, womit sich nicht nur ihre eigenen Kinder die beiden Projekttage zuvor beschäftigt hatten. Die ersten Klassen hatten "Elmar, der bunte Elefant" zum Thema. Die Ergebnisse gab’s im Flur vor den leider abgesperrten Klassenzimmern zu sehen. Die Klassen 2a und 2c hatten Gegenstände aus der Natur – zum Beispiel Steine oder Rindenstücke – gesammelt und künstlerisch gestaltet, praktisch die Natur als Leinwand für ihre Werke verwendet.

Im SBBZ gab es verschiedene Stationen. So hatten die 6./7. Klassen im Vorfeld Rezepte aus ihren Heimatländern gekocht und gemeinsam gegessen. Anschließend habe sie zwei Tage durchgeschafft und ein Kochbuch geschrieben, das es gegen eine Spende zum Mitnehmen gab. Die Unterstufe hatte Versuche zu den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft durchgeführt. Die 4./5. Klasse hatte sich – unterstützt von Christina Kunze und Doris Lenz vom Landschaftserhaltungsverband – mit der Streuobstwiese beschäftigt.

Im Schulhof hatten derweil die beiden Fördervereine alles vorbereitet, damit sich die Besucher bei Würstchen, Kaffee, Kuchen, Waffeln und kühlen Getränken stärken und unterhalten konnten. Der Verkaufserlös ging an die Fördervereine, kommt damit allen Schülern zu Gute – etwa durch das Schulobst in der großen Pause und andere Projekte. Wer dies unterstützen will, kann für 10 Euro im Jahr beitreten, Infos gibt es auf der Homepage der Schule.