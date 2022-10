Die schlechte Nachricht: Wer Darm-Polypen hat, hat so etwas wie eine Zeitbombe im Körper. Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie, sagt unmissverständlich: "Daraus entsteht Krebs. Immer." Der Idee nach verbindet die Veranstaltung die Vermittlung von Fachwissen und Möglichkeiten zu Hilfe und Behandlung. Entsprechend waren die guten Nachrichten von Dr. Nitsche weit wichtiger. Deren Wichtigste: Diese Entwicklung lässt sich verhindern: "Die Vorsorge-Untersuchung für Darmkrebs ist so ziemlich die einzige, die diesen Namen wirklich verdient."

Eberbach. Diagnose Krebs, wer sie kriegt, erlebt in aller Regel eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Doch Krebs ist nicht gleich Krebs, jeder hat spezifische Eigenheiten. Karzinome von Prostata und Darm waren ein Hauptthema beim diesjährigen Patienten-Informationstag der GRN-Klinik Eberbach am Dienstag in der Stadthalle.

Von Elisabeth Murr-Brück

Die schlechte Nachricht: Wer Darm-Polypen hat, hat so etwas wie eine Zeitbombe im Körper. Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie, sagt unmissverständlich: "Daraus entsteht Krebs. Immer." Der Idee nach verbindet die Veranstaltung die Vermittlung von Fachwissen und Möglichkeiten zu Hilfe und Behandlung. Entsprechend waren die guten Nachrichten von Dr. Nitsche weit wichtiger. Deren Wichtigste: Diese Entwicklung lässt sich verhindern: "Die Vorsorge-Untersuchung für Darmkrebs ist so ziemlich die einzige, die diesen Namen wirklich verdient."

Die Polypen der Schleimhaut (fachsprachlich Adenome) sind erst einmal noch gutartige Wucherungen. Unentdeckt verändern die Zellen ihre Struktur, "entdifferenzieren", ein Prozess, der sich über etwa zehn Jahre erstreckt, erfuhren die Anwesenden. Weil sie nicht schmerzen, ahnen die Betroffenen davon nichts. Im weiteren Verlauf können sie die Darmwand durchdringen, Lymphknoten befallen und sich mit der Lymphe ausbreiten und Tochtergeschwülste ("Metastasen") bilden.

Treten Schmerzen auf oder ist der Stuhl auffällig verändert, ist die Krankheit bereits weit fortgeschritten. Zeigen sich im Rahmen einer Vorsorge-Untersuchung Polypen, dann werden sie direkt entfernt und mit ihnen das Risiko. Die Untersuchung, die von den niedergelassenen Gastro-Enterologen durchgeführt wird, tut zwar nicht weh ("der Darm hat keine Schmerzrezeptoren"), kann aber als unangenehm empfunden werden. Viele entscheiden sich deshalb für eine leichte Betäubung.

"Vorsorge bringt hohe Sicherheit bei geringem Aufwand", erklärt Chefarzt Nitsche. Wenn dabei Darmkrebs festgestellt würde, gebe es gute Behandlungsmöglichkeiten, "je früher, desto besser".

Auf die Größe kommt es an und vor allem auf die Lage. Bei einem Karzinom des Enddarms ist durch die Trichterform des Beckens nur wenig Raum. Der Schließmuskel soll nach Möglichkeit nicht verletzt werden, erklärt Dr. Thorsten Löffler, der stellvertretende Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Andererseits muss man das Risiko ausschließen, dass Tumorzellen zurückbleiben, MRT-Aufnahmen vor der Behandlung geben da eine hilfreiche Orientierung: "In Eberbach sind sie sehr genau, dank des Gerätes in der neuen Urologie". Ein künstlicher Darmausgang sei heute oft nur noch als zeitlich begrenzte Entlastung notwendig.

Die Herausforderungen im Dickdarm: Ob Lymphknoten befallen seien, sei oft nicht direkt erkennbar, die Operation stelle hohe Anforderungen an die Operateure. Zeitgemäße Operationsverfahren sind meist minimal-invasiv ("Schlüsselloch-Technik"). Wann welche Nachsorge fällig ist, die "so wichtig ist wie die Früherkennung", müssen Patienten selbst im Auge behalten. Eine entsprechende Auflistung in Tabellenform findet sich im Internet. Thorsten Löfflers gute Botschaft: "Darmkrebs ist oft noch heilbar, auch bei Absiedelungen in andere Organe kann die Lebenserwartung noch gut sein".

Vorsorge-Untersuchungen sind tatsächlich meistens Untersuchungen zur Früh-Erkennung, Statistiken zeigen, dass Männer damit gerne fremdeln. Das gilt auch für die Untersuchung der Prostata. Der PSA-Wert (Prostata-spezifisches Antigen – ein Eiweiß, das nur in der Prostata gebildet wird) gilt im Verbund mit dem Tastbefund und einer Ultraschall-Untersuchung als wichtiger Indikator für das Vorliegen eines Prostata-Karzinoms, erklärt Dr. Oliver Petirsch, Leitender Oberarzt der Urologie. Die Kassen ermöglichen eine jährliche Untersuchung ab dem 45. Lebensjahr, ab dem 50. aber und mit individuellen Intervallen sollte jeder Mann sie machen lassen. Das ist die derzeit beste Methode zur Früherkennung, 70 - 80 Prozent der Erkrankungen lassen sich so verhindern.

Für den PSA-Wert gelten dabei keine starren Grenzwerte, gegebenen Falles bringt eine Biopsie Klarheit. Ängste vor einer Übertherapie seien unberechtigt: Wenn eine Hormon-Behandlung sinnvoll sei, werde auch nicht operiert. Nur: ohne Behandlung kann aus dem Haustierkrebs ein Raubtierkrebs werden.

"Bleiben Sie da, es lohnt sich", versprach Gesundheitstag-Organisator und Urologie-Chefarzt Dr. Jan Voegele. Er hatte nicht zu viel versprochen. Über die Themenbereiche Pflege, künstliches Schultergelenk und Kardiologie für Freizeitsportler berichten wir demnächst.