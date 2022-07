Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der eine war für drei Jahrzehnte im Gemeinderat der Großen Kreisstadt auszuzeichnen – und bleibt dem Gremium weiter erhalten. Der andere absolvierte seine letzte Ratssitzung als Oberbürgermeister – und scheidet in Kürze aus. Nachdem die Tagesordnung abgearbeitet war und Langzeit-Gemeinderat Walter Posert zurück und nach vorn geblickt hatte, ergriff Michael Jann in der Alten Mälzerei (noch einmal) das Wort.

"Frei nach dem Motto ,No Country For Old Men’ ist es nun Zeit, die Bühne zu verlassen", erklärte der Sitzungsleiter, dessen Amtszeit als Oberbürgermeister Ende August ausläuft. Er habe noch ein weiteres Mal Verantwortung übernehmen wollen, begründete der 62-Jährige seine abermalige Kandidatur bei der Oberbürgermeisterwahl in Mosbach. Bei der kam der Amtsinhaber aber lediglich auf knapp 20 Prozent der Stimmen, den deutlichen Wahlsieg feierte Ende Juni Herausforderer Julian Stipp (36).

Dass die Wählerinnen und Wähler sich so entschieden haben, "ist für mich absolut akzeptabel", so Michael Jann im Gemeinderat. Der scheidende OB dankte nach 16 Jahren an der Verwaltungsspitze und 21 Jahren in Diensten der Stadt Mosbach seinen Mitarbeitern, wie auch allen Einrichtungen und Institutionen, in denen er sich über die vielen Jahre einbringen durfte.

In Bezug auf den Gemeinderat wusste Jann rückblickend zu berichten, "dass ich so ziemlich jede Sitzung in den vergangenen 21 Jahren mitgemacht habe". Was sich in diesem stattlichen Zeitraum alles getan und entwickelt hat, darauf war zuvor bereits Walter Posert ausführlich eingegangen. Seine finale Rede konnte und wollte Michael Jann daher auch betont knapp halten. Auf eine offizielle Verabschiedung wolle er verzichten, erklärte der Oberbürgermeister: "Eine solche Veranstaltung entspricht nicht meinem Wesen", begründete der 62-Jährige.

Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter lud Michael Jann dafür nach Abschluss der öffentlichen Gemeinderatssitzung zu Umtrunk und Dinner einen Stock tiefer ein. In zwangloser Brasserie-Runde intensivierte der zuvor mit der Goldmedaille ausgezeichnete Walter Posert dann auch höchst unterhaltsam seinen Blick in die Glaskugel – diesmal mit ganz individuellen Zukunftsszenarien für Ratskollegen und Pressevertreter.