Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Bereits in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hüffenhardt am Donnerstagabend wurde klar, was den Bürgern unter den Nägeln brannte: "Wie hoch soll die Erhöhung für den Holzpreis ausfallen?", fragte ein Bürger in Richtung Verwaltung und Gremium.

Wie alle Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises musste auch