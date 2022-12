Buchen. (rüb) Bürgermeister Roland Burger ging in seinem Jahresrückblick auch auf den starken Flüchtlingszustrom infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine und Migrationsbewegungen aus anderen Teilen der Welt ein.

Eine Antwort darauf ist das im Herbst im Auftrag des Landratsamts aufgebaute Containerdorf oberhalb der Bahnlinie: 70 Flüchtlinge sollen dort untergebracht werden. Laut Landkreis sollen die Wohnmodule im Januar bezogen werden.

Wie Burger aufzeigte, leben in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises und in der Anschlussunterbringung etwa 350 geflüchtete Menschen in Buchen. Von 240 aus der Ukraine Geflüchteten, die zunächst in Buchen registriert wurden, leben aktuell noch rund 130 Menschen in der Stadt.

Sie seien auch in vielen privaten Unterkünften von hilfsbereiten Mitbürgern unbürokratisch aufgenommen worden. Hierfür zeigte sich das Stadtoberhaupt sehr dankbar.

"Es fällt aber zunehmend schwer, weitere Menschen angemessen unterzubringen", sagte Burger. Nach einer Prognose des Landratsamts müsse Buchen im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung in den nächsten sechs Monaten für über 100 weitere Menschen in Buchen Wohnräume finden.