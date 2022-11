Von Rüdiger Busch

Buchen. Lautstark feuerten die Grundschüler Gans Tusnelda an und forderten sie – am Ende vergeblich – zur Flucht aus ihrem Korb auf. Die Sorge der Kinder um das Federvieh war unbegründet: Bürgermeister Roland Burger, der das Präsent der FG "Narrhalla" entgegennahm, versicherte, dass Tusnelda nicht im Bräter landet, sondern zurück in ihren Stall darf. Doch