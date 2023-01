Fahrenbach. (kö) Im Kindergartenbereich in Fahrenbach tut sich derzeit personell einiges. So galt es, vakant gewordene Stellen im kommunalen Kindergarten Fahrenbach zu besetzen, und auch im Kindergarten Robern, der seit dem 1. Januar in kommunaler Hand ist, wurde personell nachgerüstet.

Viel zu tun also für das Personalbüro um Hauptamtsleiter Joachim Wieder, denn sechs neue Verträge