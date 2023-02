Schlapper, 1895 in Essen geboren, war zunächst praktischer Arzt und hatte sich im Lauf der Jahre in Görbersdorf, Oberschlesien, in der größten Lungenheilanstalt der Welt auf das Fachgebiet Tuberkulose verlegt. In Rockenau musste Schlapper gehörig investieren. Im Komplex gab weder Heizung noch fließendes Wasser. Schlapper wählte den Namen "Sanatorium Eberbach", weil Rockenau keine Bahnstation hatte.

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Curata zieht aus, Ende Mai wird das Seniorenheim bei Rockenau leer sein. Jetzt verlieren Rockenau und Eberbach einen Wirtschaftsfaktor und eine wichtige soziale Einrichtung. Was bleibt für Rockenau? Für die ehemals selbstständige Gemeinde war dereinst "das Sanatorium" ein bedeutender Arbeitgeber. Heute haben gerade mal noch drei Handwerker ihren Sitz im Stadtteil.

Stolz beschrieb der inzwischen verstorbene frühere Ortsvorsteher Hans Leistner zu seinen Lebzeiten, was die Rockenauer von dem Haus am Neckarhang empfanden: "Unser Heiligtum". Schließlich waren in der früheren Tuberkulose-Heilanstalt teilweise bis zu 120 Mitarbeiter beschäftigt, viele davon aus Rockenau selbst: in der Küche, als Metzger, Gärtner, im Stationsdienst, bei der Hausreinigung. Drinnen gab es viel zu tun. Und auch das weitläufige Gelände musste gepflegt werden. Der jetzige Ortsvorsteher Dieter Redder sieht das ähnlich wie sein Vorgänger: "Ein Ausrufezeichen für Rockenau" und "kein besserer Flecken für Senioren".

Anfangs mit dem Charakter einer größeren Villa: Das Sanatorium im ursprünglichen Zustand 1934. Repro: Rainer Hofmeyer

Die Geschichte des zuletzt als Curata-Haus genutzten Komplexes begann zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es dort die "Führer‘sche Heilanstalt für Suchtentziehung". Sie hatte so manchem zahlungskräftigen russischen Adligen bei der Bekämpfung seiner Wodka-Abhängigkeit geholfen.

1929 gab Dr. Führer die Anstalt aus Altersgründen auf. Tuberkulose war damals eine noch schwer zu behandelnde Krankheit. Es gab noch keine Antibiotika, kein Penicillin in Deutschland. Mildes Mittelgebirgsklima war die richtige Empfehlung zur möglichen Heilung. "In Südwestdeutschland fehlt ein Sanatorium", hieß 1929 die Empfehlung der damaligen Reichversicherungsanstalt, als sich ein Pneumologe aus Oberschlesien selbstständig machen wollte: Professor Dr. Kurt Schlapper.

Schlapper, 1895 in Essen geboren, war zunächst praktischer Arzt und hatte sich im Lauf der Jahre in Görbersdorf, Oberschlesien, in der größten Lungenheilanstalt der Welt auf das Fachgebiet Tuberkulose verlegt. In Rockenau musste Schlapper gehörig investieren. Im Komplex gab weder Heizung noch fließendes Wasser. Schlapper wählte den Namen "Sanatorium Eberbach", weil Rockenau keine Bahnstation hatte.

Ursprünglich hatte das Siechenhaus den Charakter einer großen Villa im Grünen. Es folgten etliche Umbauten und Erweiterungen; es wurde ein Wirtschaftsgebäude erstellt und eine Abteilung für Urogenitaltuberkulose eingerichtet. Aus dem Sanatorium wurde eine Klinik mit Operationssälen. Es gab große Liegehallen Richtung Wald: Heilung an frischer Luft eben. Schlapper hat sowohl Kassen- als auch Privatpatienten behandelt. Letztere zahlten jedoch auch nur den Satz der Kassenbehandlung. Bis zu 280 Patienten fanden im Sanatorium Platz.

In Rockenau und gegenüber in Lindach lebte so manche Kneipe von den Patienten der Heilanstalt. Auch wenn seinerzeit der Alkoholgenuss streng verboten war. So konnten man in der "Traube", im "Schiff" oder in der "Krone" dem einen oder anderen Prominenten begegnen. Opernsänger, Schauspieler und hohe Offiziere überzogen so manches Mal die Sperrstunde des Sanatoriums, zehn Uhr abends, und husteten auf die Regeln. Am Rande des Dorfes gab es einen verborgenen Kiosk. Versteckt in der Landschaft, fanden sich Depots mit Alkohol, als das Sanatorium Ende Juni 1963 geschlossen wurde.

Schlapper akzeptierte in jenem Jahr das Übernahmeangebot des Mannheimer "Verbands zur Bekämpfung der Tuberkulose" und verkaufte seine Klinik. Bis zum 30. Juni 1978 firmierte die Anlage noch unter "Fachklinik Eberbach GmbH" als Privatkrankenhaus.

Rund zwei Jahre lang betrieben danach Eberbacher Ärzte dort ein Belegkrankenhaus. 1980 wurde das Pflegeheim Seniorenstift Eberbach draus. In der Folge wechselten Eigentümer, Betreiber und Namen: TMG Wiesbaden, Refugium, Cursana. Ab 2004 übernahm die Curata Holding das Heim. Immerhin 19 Jahre gab es eine gewisse Kontinuität im wichtigen Komplex bei Rockenau.

Inzwischen sprach sich herum, dass die Einrichtung in den letzten Jahren von Curata "heruntergewirtschaftet" worden sei. Das bestätigt sich zuletzt durch die Aussage der Holding, dass vorgegebene bauliche Veränderungen nicht mehr zu stemmen gewesen seien. Die für ganz Eberbach beste Lösung, ein Seniorenheim unter neuer Führung, wäre nur mit hohem Aufwand zu realisieren. Wenn womöglich Flüchtlinge in die Anlage einziehen, dürften sich auch nur wenige Arbeitsplätze auftun. Sollte sich hingegen das Haus am Ende ähnlich wie das Dr.-Schmeißer-Stift entwickeln, wäre das ein tragisches Ende des Rockenauer "Heiligtums".