Zwischen 20 und 22 Uhr unterhalten "Get Back" die Besucher. Am Samstagabend ab 22 Uhr wird ein Lichterspiel der besonderen Art auf dem Neckar geboten.

Joachim Maier, Lorenz Rohde, Bürgermeister Peter Reichert, Julia Scheurich und Bernhard Walter (v.l.) kündigen für Eberbach ein an Attraktionen reiches Wochenende an. Foto: privat

Die Royal Engineers feiern ihre 50-jährige Freundschaft zu Eberbach und unterstützen an beiden Tagen tatkräftig die Reservistenkameraden bei der Bewirtung des "Lebendigen Neckar". Die nach eigenen Angaben kleinste Eismanufaktur der Welt – Harry’s Eiz-Manufaktur aus Deidesheim – verspricht die Herstellung von 365 Eissorten innerhalb kürzester Zeit: am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Alle, die gern Süßes oder Vegetarisches mögen, werden mit Crêpes verwöhnt.

In Eberbach fällt der "Lebendige Neckar" mit dem Jubiläum 50 Jahre Royal Engineers zusammen. Dafür gibt es über zwei Tage viele Attraktionen rund um den, am und auf dem Neckar. An beiden Tagen verspricht die Stadt beste Unterhaltung mit Live-Musik auf der Neckarlauer-Bühne.

Eberbach/Hirschhorn. (RNZ) Am Wochenende des 18. und 19. Juni wird es wieder lebendig am Neckar zwischen Ilvesheim und Eberbach. Und Eberbach und Hirschhorn sind bei diesem Aktionstag wieder dabei.

Am Samstag um 13 Uhr marschieren uniformierte Royal Engineers und Reservisten, musikalisch begleitet vom Fanfarenzug der Stadt Eberbach, durch die Innenstadt zum Neckarlauer, wo die Veranstaltung um 14 Uhr von Bürgermeister Peter Reichert und Lorenz Rohde eröffnet wird.

Die "Eberbach Ol’Star Band" spielt von 14 bis 17 Uhr auf der Neckarlauer-Bühne. Um 18 Uhr erfolgen Dank- und Grußworte von Bürgermeister Peter Reichert, Lorenz Rohde und den Royal Engineers. Es wird einen kurzen Rückblick über die Aktionen der letzten 50 Jahre geben.

Samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, Kanufahrten unter Anleitung der "Weisbach Moves" zu erleben. Der Kanu Club Eberbach stellt Stand-up-Paddels zur Verfügung, welche unter fachmännischer Anleitung ausprobiert werden können. Für Kinder gibt es ein Karussell, ein Bungee-Trampolin und Ritterhüpfburg.

Der "Neckarstrand" will Gelegenheit zum Entspannen geben, der Feuerwehr-Förderverein betreibt hier seine Fire Bar. Am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr spielt die Blaskapelle Mückenloch. Der DVG (Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine) führt um 11, um 13 und um 15 Uhr Wasserrettung mit Hunden vor. Von 11 bis 17 Uhr versorgt der Verein "Hände für Kenia" Besucher mit Kaffee und Kuchen. Die musikalische Umrahmung übernimmt von 14 bis 17 Uhr "Brassanova".

In Hirschhorn steigt am Sonntag erstmals der FC in die Bewirtung beim "Lebendigen Neckar" ein. Wanderern und Radlern aus Richtung Mosbach/Eberbach oder Heidelberg/Neckarsteinach und natürlich auch einheimischen Gästen bieten die Fußballer eine Stärkung auf dem Sportgelände in der Jahnstraße an. Serviert wird 3G: Gegrilltes, Gebratenes und Gebackenes in deftig und süß. Los geht’s im südlichsten Zipfel Hessens wie immer um 11 Uhr.

Parkplätze gibt es entlang der Straße vor und nach dem Festgelände. Die S-Bahn fährt an diesem Tag alle 30 Minuten – in beide Richtungen.