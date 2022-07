Eberbach. (rnz) Zum Schwanenpaar Sven und Svenja hat Tierschützerin und "Schwanenmama" Susanne Noll eine kurze Ergänzung und weitere Informationen.

Sicher haben sich viele Leserinnen und Leser gefreut, als sie in der Zeitung lesen konnten, dass das Schwanenpaar Sven und Svenja mit ihrem vierschnabeligen Nachwuchs wohlauf am Neckarlauer anzutreffen und zu bewundern ist.

Allerdings ist es – entgegen der Aussage im Artikel – die zweite Brut; das erste Gelege wurde im Frühjahr während des Hochwassers weggeschwemmt. Zum Glück wurde kurz darauf gemeinsam erneut ein Nest gebaut und die vier Eier erfolgreich ausgebrütet. Wegen des späten Schlüpftermins sind die Kleinen auch heute noch so klein und flauschig.

Als vor 18 Jahren Schwan Sven schwer verletzt in meine Obhut kam und sich allmählich in Nolls Garten erholte, konnte niemand ahnen, welche Bekanntheit er einst in unserem Ort und weit über die Stadtgrenzen hinaus erlangen würde. Schließlich schafft er es alljährlich in die Zeitung, weil wir alle an seinem und seiner Familie Wohlergehen interessiert sind. Nach seiner Gesundung und Auswilderung am Lauer – damals noch ohne ansässiges Schwanenpaar – schwamm er lange Zeit einsam umher. Und dann kam Svenja... Der Rest ist Geschichte.

Sven und Svenja legen am Lauer eine kurze Pause ein. Foto: Marcus Deschner

Übrigens: Nur ein einziges Mal blieb der jährliche Schwanennachwuchs aus. 2013 wurde Eberbach zweimal vom Hochwasser heimgesucht und zweimal wurden die Nester samt Gelegen fortgeschwemmt.

Update: Dienstag, 12. Juli 2022, 18.22 Uhr

Eberbach. (MD) Ein bisschen Rast muss sein: Gerne nimmt das Schwanenpaar Sven und Svenja mit seinem vierköpfigen Nachwuchs die von Tierfreunden am Neckarlauer ausgestreuten Körner zu sich. Wobei der Papa den ersten Zugriff hat.

Nach der Sättigung geht’s wieder ins Neckarwasser, um dort weiter Runden zu ziehen. Glücklicherweise blieben die Schwäne während der Brut von Hochwasser und anderen Unbilden verschont. Die kleinen flauschigen Höckerschwäne bleiben noch eine Weile bei ihren Eltern, ehe sie sich eigene Reviere suchen müssen.