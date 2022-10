Die Polizei regte deshalb eine Ausstattung mit zwei Stellplätzen je neuer Wohnung an. Die Stadt antwortete darauf mit Verweis auf hier "ausreichend vorhandenen ÖPNV" und den über die landesrechtlichen Vorgaben hinausgehenden Stellplatzschlüssel von 1,5 pro Wohneinheit im neuen Quartier, was als ausreichend erachtet werde.

Eberbach: Wird’s noch was in diesem Jahr?

Die Parkplatzfrage brachten im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung an dem Verfahren auch das Polizeipräsidium Mannheim und die Straßenverkehrsbehörde zur Sprache. Sie wiesen auf die durch das neue Wohnquartier erwartbare höhere Verkehrsbelastung in der Friedrichsdorfer Landstraße hin und gehen von einem Mehrbedarf an Parkraum aus, der sich auf den öffentlichen Verkehrsraum verlagern könnte.

Auf dem über 5200 Quadratmeter großen Grundstück, das 2016 an die KW Wohn- und Industriebau GmbH veräußert wurde, sollen bekanntlich sieben bis zu dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 60 Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe entstehen (wir berichteten) . Wohnflächen zwischen 60 und 120 Quadratmeter, in barrierefreier und altersgerechter Ausstattung mit Aufzügen, will die Firma schlüsselfertig anbieten. Den betreffenden Entwurf hat die Stadt Ende letzten Jahres abgesegnet. Auf den Flachdächern der Häuser sollen Fotovoltaikanlagen klimafreundlich Strom erzeugen, der sich teilweise auch speichern lassen und so etwa E-Ladesäulen speisen soll.

Von Jutta Biener-Drews

Um erhöhten öffentlichen Parkplatzbedarf auszuschließen, werden pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze ausgewiesen. 60 Fahrzeuge sollen in einer Tiefgarage unterkommen, 30 weitere ebenerdig auf dem Gelände Platz finden.

Welche Einwände gegen bzw. Anregungen für das Projekt im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung zwischen Januar und Februar 2022 eingingen, wurde dem Rat bereits in seiner Septembersitzung vorgelegt. Weil sie artenschutzrechtliche Maßnahmen außer Acht gelassen hat, musste sich die Stadt darin Kritik vom städtischen Umweltbeauftragten und vom örtlichen NABU gefallen lassen.

So waren sämtliche auf dem Grundstück befindlichen Gebäude, Schuppen, Gewächshäuser und Grünstrukturen vor ihrer artenschutzrechtlichen Untersuchung bereits von der Baufirma geräumt worden. Dabei sei von einer Besiedelung durch verschiedene Tierarten auszugehen gewesen.

Wenn der Gemeinderat am 27. Oktober um 17.30 Uhr den einzig auf dieses Bauvorhaben bezogenen Bebauungsplan "Friedrichsdorfer Landstraße" verabschiedet, muss er auch den Flächennutzungsplan entsprechend abändern. Was an dieser Stelle bisher als Mischgebiet erscheint, muss dann zur Wohnbaufläche werden.