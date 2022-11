Ein Puls von weniger als 60 Schlägen in der Minute wird bei Leistungssportlern beobachtet, für Normalmenschen gilt das als Rhythmusstörung ("Bradykardie"), die zu Atemnot oder Ohnmacht führen kann. Dass andererseits bei Aufregung und Anstrengung das Herz schneller schlägt, kennt jeder und ebenso das erwähnte Herzstolpern. Kein Grund zur Besorgnis, wenn es nur gelegentlich auftritt, sagt Dr. Herzenstiel. Wie gefährlich eine zu hohe Herzfrequenz ("Tachykardie") ist, hängt unter anderem davon ab, wo sie entsteht: In den Vorhöfen handelt es sich um eine Art Leitungs-Problem ("wie in einem alten Haus"), man sollte sich zeitnah darum kümmern, unmittelbar lebensbedrohlich ist es noch nicht.

"Turbulenzen im Herzen" sind das Kernthema der diesjährigen Herzwochen, einer Veranstaltung der Deutschen Herzstiftung . Wie kommt es dazu und wie geht man damit um? Tägliche Herausforderung für Dr. Daniel Herzenstiel, Leitender Arzt für Kardiologie und Angiologie am GRN Eberbach und seinen Kollegen, Professor Eberhard Scholz, Chefarzt der Kardiologie in Schwetzingen. Bei ihrem Vortrag am Montagabend war im katholischen Gemeindesaal kein Stuhl mehr frei.

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Es kommt meist wie aus heiterem Himmel. Oft abends, in Ruhe: Das Herz, das man sonst gar nicht wahrnimmt, wummert heftig, unregelmäßig. Beunruhigend, aber auch bedrohlich?

Man muss noch nie einen Motor gesehen haben, Herzenstiels Beispiel-Vergleiche funktionieren trotzdem. Wenn die Zündkerze (Sinusknoten) Aussetzer hat und das Relais (AV-Knoten) auch nicht mehr richtig arbeitet, ist das auf Dauer nicht gut für den Körper-Motor Herz; bekanntlich werden beide mit zunehmendem Alter anfälliger.

Ein Puls von weniger als 60 Schlägen in der Minute wird bei Leistungssportlern beobachtet, für Normalmenschen gilt das als Rhythmusstörung ("Bradykardie"), die zu Atemnot oder Ohnmacht führen kann. Dass andererseits bei Aufregung und Anstrengung das Herz schneller schlägt, kennt jeder und ebenso das erwähnte Herzstolpern. Kein Grund zur Besorgnis, wenn es nur gelegentlich auftritt, sagt Dr. Herzenstiel. Wie gefährlich eine zu hohe Herzfrequenz ("Tachykardie") ist, hängt unter anderem davon ab, wo sie entsteht: In den Vorhöfen handelt es sich um eine Art Leitungs-Problem ("wie in einem alten Haus"), man sollte sich zeitnah darum kümmern, unmittelbar lebensbedrohlich ist es noch nicht.

Wenn aber das Herz mit mehr als 140 Schlägen richtig wummert, der Blutdruck abfällt, Schweiß ausbricht, Enge in der Brust, Luftnot oder gar Todesangst eintreten, dann ist das ein akuter Notfall, der Rettungsdienst muss schnellstens alarmiert werden. Meist sind dann die Herzkranz-Arterien zu, sobald sie gedehnt werden und ein Stent gesetzt ist, normalisiert sich der Puls, die Probleme verschwinden. Sind Narben entstanden oder besteht eine Herzschwäche, kann die Rhythmusstörung allerdings erneut auftreten, dann schafft ein implantierter Defibrillator Abhilfe, der "wie ein Schutzengel" den Puls kontrolliert.

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, fast zwei Millionen Deutsche sind davon betroffen, Männer öfter als Frauen, das Risiko steigt mit zunehmendem Alter: Zehn Prozent der 75-Jährigen zeigen das Krankheitsbild. Die Ursachen sind vielfältig, vor allem die Klassiker aus dem Problembereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen dazu, aber auch Leistungssportler – vor allem Ausdauersportler – können erkranken. Viele merken nichts und wissen daher nichts von ihrer Erkrankung, andere können nicht mehr arbeiten, haben Herzrasen und Brustschmerzen, leiden unter Atemnot und Schwindel. Einen ersten Anhalt kann der Puls geben (einfach 30 Sekunden mit dem Finger getastet), moderne Blutdruckgeräte und Smart-Watches geben Hinweise, trotzdem bleibt die eindeutige kardiologische Abklärung unverzichtbar, in der Regel mit einem Langzeit-EKG über 24 Stunden, Begleiterkrankungen und Blutwerte sind dabei mitzuberücksichtigen.

Die dringende Empfehlung des Kardiologen ist der Werkstatt-Check: Mit 65 sollte jeder ein EKG gemacht haben, ab 75 in regelmäßigen Abständen. Herzrhythmus-Störungen erhöhen die Gefahr für einen Schlaganfall massiv, ebenso das Risiko vorzeitig zu sterben.

In der Behandlung sind wegen möglicher Gerinnsel im sogenannten Vorhofohr spezifische Blutverdünner prinzipiell unverzichtbar (das bekannte ASS wäre hier allerdings wirkungslos). Stellen sie wegen anderer Erkrankungen ein zu hohes Risiko dar, gibt es noch die Möglichkeit, diesen Bereich operativ zu verschließen.

Mit Hilfe von Medikamenten lässt sich das Herz zwar wieder in einen normalen Rhythmus bringen, sie gelten aber auch in gewissem Maß als risikobehaftet. Eine vergleichsweise einfache Behandlungsmethode ist die Kardioversion, bei der kleine elektrische Impulse den normalen regelmäßigen Herzschlag wiederherstellen: "Vollkommen harmlos und schmerzfrei", sagt Dr. Herzenstiel.

Eine relativ neue Möglichkeit der Behandlung, vor allem für Patienten, die durch Erkrankung und Therapie sehr belastet sind, ist die Verödung (Ablation) von Herzgewebe über einen Katheter dort, wo die Störsignale entstehen. Auf dieses Verfahren hat sich Professor Scholz spezialisiert, den Ablauf zeigt er in einem Film-Zusammenschnitt. Ermöglicht wird es durch eine Technik, die er mit der Navi-Orientierung im Auto veranschaulicht. Beim 3-D-Mapping befindet sich unter dem Patienten ein Magnetfeld, es entsteht ein dreidimensionales Bild des Herzens, ein Sensor in der Spitze des Katheters zeigt millimetergenau Position an, Wandstärke, Druck.

Erst seit relativ kurzer Zeit ist auch der Ort bekannt, an dem die meisten Rhythmusstörungen ihren Ausgang nehmen: Dort, wo die Lungenvenen in den linken Vorhof des Herzens münden und die beiden unterschiedlichen Gewebearten miteinander verwachsen, werden besonders häufig Fehlzündungen ausgelöst. Isoliert man diesen Bereich, werden die chaotischen Signale nicht mehr weitergeleitet. Das kann durch elektrische Verödung Punkt für Punkt erfolgen, ist aber langwierig und ziemlich belastend für Patienten und Operateur. Einfacher und eleganter geht die Verödung mit Kälte: ein kleiner Ballon mit Lachgas wird in die linke Herzkammer gebracht, dort aufgeblasen, das Lachgas wird freigesetzt und kühlt dabei auf minus 50 Grad ab. An dieser Stelle gefriert das Blut kurz und klebt dabei den Ballon an die Gefäßwand, die entstandene Narbe trennt den Bereich der Lungenvene vom Vorhof. Die Erfolgsrate ist bei jüngeren Patienten relativ hoch, kann bei individueller Auswahl auch für ältere sinnvoll sein, ist aber nicht für alle Patienten geeignet, erklärt Professor Scholz.