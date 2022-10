Ein verzweifelter "Hobby-Schiffer" fuhr mit dem Kanu seinem abgetriebenen Steg auf dem Neckar hinterher, ein "Waldarbeiter" kämpfte mit einer Motorsäge, der laufende Schulbus war genauso dabei wie ein Streichelzoo mit Pinguin am Steuer. "Mir sparen Diesel, aber kein Sprit, Prost auf die Kerwe", hieß es bei einer Fußgruppe, die Hochprozentiges an die Zaungäste am Wegesrand verteilte. Nicht zu vergessen die Schluckimpfung, die am ...

Ein Riesenspaß für alle war die Kerwe-Party am Samstagabend. Da tanzte sogar "der Ziegenbock mit seiner Frau" in Anspielung auf ein altes Rogemer Lied. DJ Dieter (Redder) sorgte für die richtige Musik, wer wollte, durfte Karaoke singen. Weiter gings am Sonntagmorgen mit dem Frühschoppen der Feuerwehr Rockenau .

Das ganze Dorf war mit Fahnen und Fähnchen geschmückt. Auftakt war beim Schlachtplattenessen am Freitag in der Festhalle . Die zahlreichen Gäste von nah und fern ließen sich bei Deftigem von den Fischerfreunden verwöhnen.

Rockenau. (MD) Vier Tage lang gings rund in Rockenau. Der bevölkerungsmäßig größte Eberbacher Stadtteil feierte nach zweijähriger pandemiebedingter Abstinenz übers (verlängerte) Wochenende endlich wieder ausgiebig Kerwe.

Das ganze Dorf war mit Fahnen und Fähnchen geschmückt. Auftakt war beim Schlachtplattenessen am Freitag in der Festhalle. Die zahlreichen Gäste von nah und fern ließen sich bei Deftigem von den Fischerfreunden verwöhnen.

Ein Riesenspaß für alle war die Kerwe-Party am Samstagabend. Da tanzte sogar "der Ziegenbock mit seiner Frau" in Anspielung auf ein altes Rogemer Lied. DJ Dieter (Redder) sorgte für die richtige Musik, wer wollte, durfte Karaoke singen. Weiter gings am Sonntagmorgen mit dem Frühschoppen der Feuerwehr Rockenau.

Bei herrlichem Spätherbstwetter startete nachmittags der Kerweumzug durch die Straßen. Ein Dutzend Gruppen zu Fuß oder mit Traktor und Anhänger bot zahlreiche bunte Motive. Die Mühlbergstraße hinunter, zog der Tross durch die Rockenauer Straße zur Halle, wo im Anschluss buntes Kerwetreiben herrschte.

Ganz vorn an der Zugspitze Gerhard Wäsch mit Agria, auf deren Anhänger Schlumpel Corona platziert war, daneben die Kerweborscht vom Kerweclub 1969 Rockenau, gefolgt von der Musikkapelle Kleiner Odenwald Allemühl, die für flotte Töne sorgte.

Ein verzweifelter "Hobby-Schiffer" fuhr mit dem Kanu seinem abgetriebenen Steg auf dem Neckar hinterher, ein "Waldarbeiter" kämpfte mit einer Motorsäge, der laufende Schulbus war genauso dabei wie ein Streichelzoo mit Pinguin am Steuer. "Mir sparen Diesel, aber kein Sprit, Prost auf die Kerwe", hieß es bei einer Fußgruppe, die Hochprozentiges an die Zaungäste am Wegesrand verteilte. Nicht zu vergessen die Schluckimpfung, die am Zugende in Form von Bier verabreicht wurde. Die war sogar von den Fischern wärmstens empfohlen worden.

Davor herrschte aber vier Tage lang Hochbetrieb in „Roge“. Foto: Marcus Deschner

Spätestens am Kerwemontag wurde jedem klar, was es mit den Motiven auf sich hatte. Nämlich bei der Verbrennung der Schlumpel neben dem Fischermast, als Kerwepfarrer Ulrich Zimmermann die örtlichen Begebenheiten aus dem vergangenen Jahr zum Besten gab.

Bei der Predigt kam auch so manche der breiten Öffentlichkeit bis dato verborgen gebliebene Geschichte ans Tageslicht. Beispielsweise die von dem Handwerker, der statt mit Sicherheitsschuhen nur mit Sandalen zum Aufräumen in seine Werkstatt ging.

Schwups, und der unbefestigte Schraubstock fiel herunter und ihm direkt auf die Zehen. "Wie ein Rumpelstilzchen" sei der Mann danach herumgehüpft, wusste Uli Zimmermann zu berichten. Oder von dem Mann, der seine Motorsäge zur Inspektion nach Hebstahl gebracht hatte.

Die ging anschließend nicht mehr, der verhinderte Waldarbeiter suchte verzweifelt die Werkstatt wieder auf. Dort wurde ihm erklärt, dass er halt schon den Kettenschutz rausmachen müsse, um die Säge zum Laufen zu bringen. Begeistert spendete das zahlreiche Publikum den Worten des Pfarrers Applaus.

Besonders der Umzug vieler liebevoll gestalteter Wagen zog die Massen an, auch die Kerwepredigt kam - gemessen an den Lachern - gut an. Foto: Marcus Deschner

Dann wurde es Ernst für die Schlumpel. Am einschläfrigen Galgen hängend, zündeten die Kerweborscht den darunter liegenden Reisighaufen an. Im Nu war "Corona" zu Asche geworden. Für die vielen Kinder, die beim Spektakel dabei waren, gabs Süßigkeiten. Anschließend wurde in der Halle Ausklang gefeiert, wobei manch einer der verflossenen Kerwe ein Tränchen nachweinte.