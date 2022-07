So wurden die Gottesdienste an Weihnachten gefeiert

Neben Modernisierung der Elektrik und Beleuchtung sowie dem Umbau der Kapelle inklusive einer Art Zeitungs- und Poststelle sind auch einige Malerarbeiten zu machen. Perspektivisch ist die Sakristei an der Reihe. Einfach drauf los geht hier nichts: Einerseits soll das "cleane", also einfache und einheitliche Erscheinungsbild erhalten bleiben. Andererseits haben auch das Amt für Denkmalschutz sowie das kirchliche Bauamt teils ein Wörtchen mitzureden. Im Idealfall sind die technischen Neuerungen nach Fertigstellung kaum zu sehen, wirken aber wie die indirekte Beleuchtung (in allen Farben möglich) auf die Besucher. "Die Kirche soll weiter ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein", so Hock.

Als Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat ist Hock der Bauherrenvertreter und fleißig zusammen mit Architekt Georg Hellmuth im Einsatz. Ein eingespieltes Team: "Die Leitung ist kurz zwischen uns, die Kommunikation läuft hervorragend", lobt Hock den Bauleiter. Das ist auch sehr wichtig, sonst würde es noch komplizierter werden, als es teils ohnehin schon ist. Denn Rechnungen und Anträge müssen über die kirchliche Verrechnungsstelle in Obrigheim gesendet werden, und natürlich will auch der Besitzer, in diesem Fall die Kirchenschaffnei, regelmäßig informiert werden. Diese zahlt einiges, ist aber beispielsweise für Interieur und Sakristei nicht zuständig. "Herr Hellmuth verwendet viel Zeit damit, Anträge hin- und herzumailen", weiß Hock zu berichten.

Von Moritz Bayer

Eberbach. Andreas Hock hat viel zu tun. Denn die seit Anfang des Jahres laufende Renovierung der katholischen Kirche St. Nepomuks gestaltet sich schwieriger als erwartet. Nicht nur, dass die um 2017/18 aufgestellte Finanzplanung (rund 300.000 Euro) aufgrund diverser Teuerungen nicht mehr haltbar ist, es fielen einige Dinge auch erst nach Start der Arbeiten auf. Es kommt auf die Bereitschaft und Motivation zahlreicher Menschen und Ämter an, damit Ende 2023 alles fertig wird wie geplant. Trotz einiger Modernisierungen wird das Bild der Kirche auch innen nicht großartig verändert sein – ein Trugschluss wäre es, deshalb zu denken, dass nicht viel getan wurde.

Trotz eines Rissmonitorings, welches eigentlich Festigkeit ausgesagt hatte, brach zuletzt ein großen Stück Stuck aus der Decke. Mit viel Aufwand und zusätzlichen Kosten wurde der Innungsobermeister der Stuckateursbetriebe, Wilhelm Happes aus Schönau, zu Hilfe gerufen. Dieser fuhr mit einem Hubsteiger die gesamte Kirche ab und besserte mit Spritzmörtel und Edelstahlankern einige Stellen aus. Nun sollte alles wieder sitzen – und halten.

Auch wenn die Kosten mittlerweile eher in den mittleren sechsstelligen Bereich zu verorten sind, lohnt sich die Mühe, da hat Hock keinerlei Zweifel: "Wenn die Kirche offen ist, kommen hier täglich um die 100 Menschen als Laufkundschaft herein. Manche aus Neugier, manche, um kurz zu beten, einige für Stille, andere zum Austausch. Auch seit die Renovierung läuft, klopfen hier täglich Leute an, wenn ich da bin, um Handwerker reinzulassen oder so".

Ein Etappenziel gibt es aber schon zu vermelden: "Regelgottesdienste können wir wohl ab August hier wieder normal abhalten. Manche fragen sich dann vielleicht, was wir tun, da wir dafür noch extra Kabel für Tontechnik oder so verlegen müssen, aber die Umbauten kommen voran, wenngleich manchmal schleppend."

Komplett durch soll die Kirche Ende 2023 sein, und dann auch wieder ein Ort für alle Arten von Begegnungen.