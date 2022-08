Von Marcus Deschner

Eberbach-Brombach. Umfassend saniert wurden in den letzten Monaten die Trinkwasserquellen in Brombach. Die Maßnahme ging in zwei Abschnitten vonstatten. Erst wurde von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres die linke, dann dieses Jahr von April bis Juni die rechte Quelle saniert. "Wir hatten nämlich auf die Belange des Naturschutzes zu achten",