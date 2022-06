Eberbach. (dau) Tobias Balthesen vom Turnverein (TV) Eberbach hat im niederrheinischen Goch über fünf Kilometer mit 16:52 Minuten badischen Rekord in der Altersklasse M 45 geschafft. Der von Hendrik Pfeiffer trainierte Langstreckenläufer verbesserte damit den bestehenden Rekord um satte 20 Sekunden.

Mit Temperaturen über 30 Grad waren die Bedingungen für sehr schnelles Laufen dabei nicht optimal gegeben. So war Balthesen mit der Zeit zufrieden, auch wenn er normalerweise während eines Zehn-Kilometer-Rennens schnellere Fünf-Kilometerabschnitte laufen kann. Zwei Jahre war Balthesen, ebenso wie andere Sportler, durch die Corona-Maßnahmen in seinem Sport erheblich eingeschränkt, Seine Leistungsentwicklung, für die er seinen Trainer maßgeblich sieht, bewertet er als vielversprechend: "Die Laufform entwickelt sich gerade richtig gut", so Balthesen. "Ich war während der Zeit der harten Coronamaßnahmen nie untätig. Laufen geht immer, aber für eine gezielte Wettkampfvorbereitung auf gutem Niveau, sind Ziele extrem hilfreich," freut er sich über die anstehenden Wettkämpfe.

Und so wird Balthesen kommenden Samstag den TV Eberbach in Mosbach beim Stadtlauf vertreten, der nach zwei Jahren auch wieder erstmalig stattfindet. Dort steht er mit seinem Kumpel Julian Beuchert (LAZ Mosbach) an der Startlinie.

Zusätzlich qualifizierte sich Balthesen mit dem badischen Rekord auch für die deutschen Meisterschaften der Senioren im September – für Ziele und Motivation ist also gesorgt.