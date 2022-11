Die Vorteile: "Nicht in allen Betrieben gibt es überhaupt die Maschinen, die ihr bei uns kennenlernt. Vom Audi R8 bis zum Smart haben wir auch so ziemlich alle Autos, die Vielfalt ist natürlich ein großes Plus", klärte Patzhorn auf. Daher wollen viele Firmen explizit die Teilnahme am 1BFR, um eine umfassende Ausbildung gewährleisten zu können.

Von Moritz Bayer

Eberbach. Die Jugend von heute für die Berufe von morgen zu gewinnen ist eine der Aufgaben von Coaching4future. Im Rahmen des Informationsprogramms der Baden-Württemberg Stiftung GmbH hatten die Schüler der Realschule Eberbach zwei Tage die Möglichkeit, aus erster Hand Überblicke über Robotik, Informationstechnik und vieles mehr zu bekommen. Zudem standen die Referenten für allerlei Fragen zur Verfügung, sodass die Schüler sich direkte Einblicke verschaffen konnten. In dem unglaublich komplexen Themenfeld zum ersten Mal dabei waren mit Stefan Patzhorn und Nils Kemna zwei technische Lehrer von der Heidelberger Carl-Bosch-Schule. Die beiden hatten neben Infos über die einjährige Berufsfachschule Rad (1BFR) zur Freude der Schüler auch drei Autos für praktische Übungen dabei.

Patzhorn, der früher im Theater mit Jugendlichen schon produktiv zusammengearbeitet hatte, erklärte der Klasse 9c, dass es reine Mechaniker quasi nicht mehr gebe. Zu schnell sei die Entwicklung der Technik, sodass der Beruf sich zum KfZ-Mechatroniker gewandelt habe, also einer Mischung, die zwangsläufig auch Elektronik beinhalte. Kemna, selbst früherer Carl-Bosch-Schüler, wurde vom ehemaligen Lehrer angefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, seine erlernten Fähigkeiten fortan auch an andere weiterzugeben.

In einem knappen Vortrag erläuterten die Beiden den Ablauf einer Woche 1BFR: Es handelt sich um eine Mischform aus Schule mit klassischen Fächern wie Deutsch, Englisch und Religion, dazu kommen Berufstheorie und Berufspraxis. Einen von fünf Tagen verbringen die Schüler im Ausbildungsbetrieb, denn das wird als erstes Lehrjahr angerechnet.

Die Vorteile: "Nicht in allen Betrieben gibt es überhaupt die Maschinen, die ihr bei uns kennenlernt. Vom Audi R8 bis zum Smart haben wir auch so ziemlich alle Autos, die Vielfalt ist natürlich ein großes Plus", klärte Patzhorn auf. Daher wollen viele Firmen explizit die Teilnahme am 1BFR, um eine umfassende Ausbildung gewährleisten zu können.

Dass der Informationsteil knapp gehalten wurde, war keineswegs Patzhorn und Kemna geschuldet, die auf jede Frage der Schüler ausführlich eingingen. Vielmehr wollten alle schnell ans Anpacken, schließlich lockten die Autos.

Die Profis kitzelten gekonnt das durchaus vorhandene Wissen aus der Schülergruppe heraus, die die anfängliche Schüchternheit schnell ablegte. Dann wurde in Kleingruppen eingeteilt und losgelegt. Dass die Autos der Zukunft elektrisch fahren, und ab 2035 in Europa keine Verbrennermotoren mehr zugelassen werden sollen, war bekannt. Aber was genau hat es dann mit der Brennstoffzelle auf sich? "Das verwechseln auch Politiker gerne mal", verriet Kemna augenzwinkernd.

Denn eine Brennstoffzelle verbrennt: Gar nichts. In der chemischen Reaktion wird Energie freigesetzt, als Abfallstoff entsteht dabei lediglich Wasser. Gut für die Umwelt, aber aktuell noch sehr teuer und kaum verfügbar. "Die nächste Tankstelle für Wasserstoff ist in Heidelberg", so Kemna. Und bei einer groben Reichweite von 500 Kilogramm und Kosten von geschätzten 67,50 Euro pro Tankfüllung könne man sich leicht ausrechnen, wieso hier in naher Zukunft kein Durchbruch zu erwarten sei. Auch der hohe Druck beim Betanken macht die nötige Infrastruktur für Wasserstofftankstellen teuer.

Nils Kemna ließ die Schüler ihr gesammeltes Wissen über Motoren und die verschiedenen Flüssigkeiten unter der Haube praktisch umsetzen. Foto: Moritz Bayer

Noch sind klassische Verbrenner eben praktikabler. Und was hat der Geländewagen alles unter der Motorhaube? Welche Flüssigkeiten kann man alles selbst prüfen? Es kostete ein wenig Zeit, aber dann kam die Gruppe auf Öl, Kühl- und Scheibenwischerflüssigkeit. Wie und wo Bremsflüssigkeit für hydraulische Scheibenbremsen notwendig ist, erklärte Kemna spontan am Fahrrad des Zeitungsmitarbeiters.

Dann wurde angepackt. Der Öl-Check ging flink von der Hand, da durften gleich zwei Neugierige ran. Interessant: Wenn der Motor warm gelaufen ist, ändert sich der Ölstand direkt merklich. "Niemand langt auch nur in die Nähe der Nähe der Motorhaube, wenn der Wagen an ist", kam vor dem Testlauf die Warnung Kemnas.

Das Mitmachen kam durchweg gut an, beinahe jeder der Gruppe wollte zumindest eine Sache mal ausprobieren. Dass die Berufsschulklassen zuletzt merklich kleiner wurden, liegt nicht an den Lehrern. Mit engagierten Aktionen wie von Patzhorn und Kemna könnte es der Carl-Bosch-Schule gelingen, neugierige Schüler von heute als Talente und Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Auftrag erfüllt.