Eberbach. (car) Die Vorfreude in den Familien der künftigen Erstklässler auf die Einschulungsfeier an der Dr.-Weiß-Schule wächst. Eltern, Geschwister, manchmal auch Tanten, Onkel und Paten steigern die Spannung auf diesen besonderen Tag. Die Pandemiebedingungen sind gelockert, Restaurants bereiten sich auf dieses Familienevent vor. Doch der Eltern-Brief der Schule trübt die Stimmung: Die Lehrkräfte bitten um Verständnis, dass "pro Schulkind nur zwei Begleitpersonen erlaubt sind". Lediglich "Geschwisterkinder, die jünger sind als das Einschulungskind, dürfen gerne mitkommen".

Die älteren Geschwister müssen also draußen bleiben. Dies, so erklärt Konrektorin Tanja Ehrhard, sei eine positive Erfahrung aus der Corona-Zeit. Früher sei die Mehrzweckhalle, in der die Feier stattfindet, "sehr gut gefüllt" gewesen. Die Veranstaltung sei deshalb "für manche Schulanfänger beängstigend und einschüchternd" gewesen.

Das änderte sich, als während der Pandemie-Hochzeit 2020/21 die Personenzahl auf zwei Begleiter begrenzt war. Zur Einschulung 2021/22 durften die jüngeren Geschwister "wegen der schwierigen Betreuungssituation" ebenfalls dabei sein. Wegen des Feedbacks der Eltern, dass sie die "Ruhe und Wertschätzung genossen" haben und sich auf ihr jüngstes Schulkind konzentrieren konnten, möchten die Lehrerinnen diese Form des "Feierns" nun beibehalten.